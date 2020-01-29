Австралийский игрок в крикет покинул юношеский чемпионат мира после нападения обезьяны

Игрок юношеской сборной Австралии по крикету Джейк Фрэйзер-Макгарк вынужден был покинуть чемпионат мира для игроков не старше 19 лет, сообщает Sky Sports. Турнир проходит в ЮАР. Причиной стало нападение обезьяны.

Фрейзер-Макгарк гулял по заповеднику, где и произошел инцидент. Сообщается, что обезьяна расцарапала ему лицо. 17-летний спортсмен вернется в Австралию для оказания медицинской помощи.

— Я слишком близко подошел к вольеру. Для меня это станет уроком, — сказал сам игрок. — С нетерпением жду окончания лечения и скорейшего возвращения на поле.