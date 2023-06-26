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Сегодня, 11:04

Атлеты из 18 стран прошли аккредитацию на Игры стран СНГ

Алина Савинова
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Министр спорта Белоруссии Сергей Ковальчук сообщил, что более 2 тысяч спортсменов из 18 стран уже прошли аккредитацию на II Игры стран СНГ.

«Уже на сегодняшний день более двух тысяч спортсменов из 18 стран прошли через аккредитационную систему», — приводит ТАСС слова Ковальчука.

Также руководитель белорусского Минспорта отметил, что участие в турнире уже подтвердили девять стран Содружества, участвовавшие в первых Играх, и девять стран, не входящих в СНГ.

«Дополнительно у нас такие страны будут представлены, как Монголия, Вьетнам, Объединенные Арабские Эмираты. Девять стран еще заявилось уже официально, но я думаю, их будет значительно больше», — добавил он.

II Игры стран СНГ состоятся с 4 по 14 августа в 11 городах Белоруссии. Соревнования будут проходить по 20 видам спорта.

Источник: https://tass.ru/sport/18116679
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