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Артур Далалоян рассказал о борьбе с Павлюченко на экстремальном шоу

Диана Андрющенко
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Олимпийский чемпион Токио-2020 и трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян рассказал о соперничестве с футболистами Романом Павлюченко и Дмитрием Сычевым на экстремальном шоу «Титаны» на ТНТ.

«Очень жаль, что эти спортсмены недолго продержались на проекте. Мне кажется, если бы первые испытания были направлены на ноги, были скоростными, то Рома и Дима остались бы подольше. Но ребята и так хорошо проявили себя, показали бойцовский характер, это немаловажно», — цитирует Далалояна «Газета.Ru».

Павлюченко покинул шоу после первого выпуска, а Сычев — после третьего. Далалоян дошел до финала, где уступил каскадеру Магомедрасулу Рабаданову.

Гимнаст также отметил бойцовский характер боксера Дениса Лебедева — экс-чемпиона мира по версиям WBA и IBF. Он покинул проект после 10-го выпуска.

«Во многих испытаниях я не ожидал от Лебедева таких результатов: он проявлял мужской, крепкий, закаленный характер. Но в одном из испытаний ему немного не хватило баланса, гимнастической подготовки», — добавил Далалоян.

В проекте приняли участие 99 сильнейших людей России, среди которых оказалось множество олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы по различным видам спорта.

Источник: «Газета.Ru»
Дмитрий Сычев
Роман Павлюченко
Артур Далалоян
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