Лоза: «Сейчас нас отстранили, но потом мы выйдем на международную арену и как дадим всем!»

Российский артист Юрий Лоза в разговоре с «СЭ» прокомментировал отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

«Надо использовать время, которое у нас есть. Я всегда говорил, что надо искать плюсы. Не бывает однозначно чего-то плохого. Обязательно найдется что-то хорошее. Да, сейчас нас отстранили, но потом мы выйдем на международную арену и как дадим всем! Хоккей, который остался без России, кастрирован. Пытаются наших теннисистов отстранить, которые занимают высокий рейтинг. Что будет за десятка без наших теннисистов? Убрали наших фигуристов с чемпионата мира. Это разве соревнования? Это местная тусовка, потому что не было сильнейших. Раз у нас появилась сейчас такая возможность, давайте станем самыми сильными», — сказал Лоза «СЭ».

В конце февраля МОК рекомендовал всем международным спортивным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от участия соревнованиях из-за ситуации на Украине.