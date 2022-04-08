Остальные
Новости
Главная
Остальные

Сегодня, 10:38

Лоза: «Сейчас нас отстранили, но потом мы выйдем на международную арену и как дадим всем!»

Артист Лоза высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский артист Юрий Лоза в разговоре с «СЭ» прокомментировал отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

«Надо использовать время, которое у нас есть. Я всегда говорил, что надо искать плюсы. Не бывает однозначно чего-то плохого. Обязательно найдется что-то хорошее. Да, сейчас нас отстранили, но потом мы выйдем на международную арену и как дадим всем! Хоккей, который остался без России, кастрирован. Пытаются наших теннисистов отстранить, которые занимают высокий рейтинг. Что будет за десятка без наших теннисистов? Убрали наших фигуристов с чемпионата мира. Это разве соревнования? Это местная тусовка, потому что не было сильнейших. Раз у нас появилась сейчас такая возможность, давайте станем самыми сильными», — сказал Лоза «СЭ».

В конце февраля МОК рекомендовал всем международным спортивным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от участия соревнованиях из-за ситуации на Украине.

1
0
Читайте также
10 продуктов с высоким содержанием кальция
ММА, который мы заслужили. Дана Борисова победила блогершу Диденко в бою с выдранными волосами и дряблым животиком
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эдгард Запашный рассказал, как российский спорт может развиваться в условиях международной изоляции
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости