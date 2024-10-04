Канчельскис: «Госдума не заберет у меня британский паспорт! Могу и третий сделать!»

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис, выступавший в Англии и имеющий британский паспорт, высказался о возможной отмене второго гражданства в РФ.

«Британский паспорт я сделал еще сто лет назад, поэтому возможный закон об отмене двойного гражданства на меня распространяться не будет. Это же юридический момент. Как только этот закон вступит в силу, так сразу нельзя будет получить второй паспорт, а те, кто делали документы до него, будут продолжать иметь все паспорта. Все же по закону.

Эта Госдума может принять этот закон хоть завтра! Тогда никто не сможет получить второй паспорт. А то, что было до этого, их волновать не должно. Вопросов по этому поводу у меня нет. Госдума не заберет у меня британский паспорт! Я могу и третье гражданство сделать, ха-ха! Шучу!» — приводит слова Канчельскиса Sport24.

Канчельскис играл в Англии за «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Эвертон» и «Саутгемптон».