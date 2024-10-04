Остальные
Новости
Главная
Остальные

Сегодня, 08:24

Канчельскис: «Госдума не заберет у меня британский паспорт! Могу и третий сделать!»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис, выступавший в Англии и имеющий британский паспорт, высказался о возможной отмене второго гражданства в РФ.

«Британский паспорт я сделал еще сто лет назад, поэтому возможный закон об отмене двойного гражданства на меня распространяться не будет. Это же юридический момент. Как только этот закон вступит в силу, так сразу нельзя будет получить второй паспорт, а те, кто делали документы до него, будут продолжать иметь все паспорта. Все же по закону.

Эта Госдума может принять этот закон хоть завтра! Тогда никто не сможет получить второй паспорт. А то, что было до этого, их волновать не должно. Вопросов по этому поводу у меня нет. Госдума не заберет у меня британский паспорт! Я могу и третье гражданство сделать, ха-ха! Шучу!» — приводит слова Канчельскиса Sport24.

Канчельскис играл в Англии за «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Эвертон» и «Саутгемптон».

Источник: Sport24
Андрей Канчельскис
Читайте также
В Пермском крае на площади 10 тыс. кв. м загорелось частное нефтехранилище
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина воспитывают двух дочерей
P. Diddy подозревается в педофилии и секс-торговле
«Ростов» Карпина разваливается на куски, тренер скандалит с судьями, голов нет совсем. Что происходит в «Ростове»
Танкисты и снайперы группировки войск «Восток» рассказали об освобождении Угледара
Бастрыкин поручил проверить информацию СМИ о похищениях пенсионеров в регионах
Популярное видео
Новый «Трактор» и проблема вратаря Миски
Неожиданное поражение «Салавата»
«Зенит» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Химки»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Кто слил Гомоляко, «Торпедо» — снова топ?
«Оттава» не взяла Кулемина и увольнение Гомоляко
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости