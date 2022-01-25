Андрей Федоров назначен заместители министра спорта РФ

Андрей Федоров назначен статс-секретарем — заместителем министра спорта Российской Федерации. Соответствующее распоряжение правительства подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, информирует ТАСС.

17 ноября 2021 года от должности заместителя министра спорта в связи с однократным грубым нарушением должностных обязанностей была освобождена Ксения Машкова. В указанном подпункте закона речь идет об однократном прогуле — отсутствии на служебном месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение служебного дня.

Федоров с 2008 года был руководителем Аппарата уполномоченного Российской Федерации при Европейском суде по правам человека — заместителя министра юстиции Российской Федерации.