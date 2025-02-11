Анастасия Фикачева — чемпионка мира по коротким нардам среди детей

На онлайн-чемпионате мира по коротким нардам среди детей WBIF World Kids Championship 2024 первое место заняла россиянка Анастасия Фикачева из Белгородской области.

На протяжении всего турнира Фикачева потерпела лишь одно поражение и завершила блестяще выступление на соревнованиях с pr 16,16.

— Это очень хорошая новость для нас! Российская школа нардов динамично развивается и закладывает победные традиции, — говорит генеральный секретарь ФНР Татьяна Комарова. — От всей души поздравляю Анастасию, ее успех — пример для всех, кто стремится добиваться высоких результатов в нашем виде спорта. В ближайшее время, с 21 по 23 февраля, в Сколково пройдут соревнования, которые теперь называются Детско-юношеский кубок ФНР. Турнир для юных нардистов впервые пройдет под эгидой нашей федерации. Ожидаем в общей сложности порядка 100 участников из разных регионов страны. Состоятся турниры для школьников в возрасте до 14 лет, старше 14 лет, а также для студентов очных отделений. Мы берем на себя все организационные расходы, хотим создать атмосферу настоящего спортивного праздника.