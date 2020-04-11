Американцы не хотят возвращаться на стадионы без вакцины от коронавируса

Большинство американцев не будут чувствовать себя в безопасности на стадионах даже после отмены карантина — до тех пор, пока не будет разработана вакцина от COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели сотрудники Университета Сетон Холл. 72 процента обычных граждан (и 61 процент спортивных фанатов) откажутся от похода на стадион до тех пор, пока они не будут привиты от нового вируса.

Еще 12 процентов опрошенных готовы пойти на трибуны, если там будут приняты меры по социальному дистанцированию. И лишь 13 процентов людей без вакцины будут чувствовать себе на стадионе так же, как и до пандемии. 84 процента участников опроса заявили, что перенос Олимпийских игр 2020 года был правильным решением. Ученые полагают, что массовое производство вакцины от коронавируса начнется через 12-18 месяцев, пишет Bleacher Report.

По последним данным, в мире зафиксированы 1 699 490 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 102 800 человек, выздоровело — 377 040.

На день 11 апреля в России по данным Роспотребнадзора зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.