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Сегодня, 10:27

Алексей Сорокин стал главой оргкомитета московских Игр дружбы 2024 года

Виталий Косик
Корреспондент
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Глава оргкомитета ЧМ-2018, советник президента РФС Алексей Сорокин возглавил оргкомитет Всемирных игр дружбы, которые планируется провести в Москве в сентябре 2024 года, сообщает ТАСС.

На рабочем совещании была одобрена концепция проведения Игр дружбы, а оргкомитету рекомендовано дополнительно проработать предложения заинтересованных общероссийских спортивных федераций по включению соревнований по соответствующим видам спорта в программу Игр дружбы.

Оргкомитет Игр дружбы при участии правительств Москвы и Свердловской области до 10 июля должен внести в Министерство спорта РФ итоговую концепцию проведения соревнований и согласованную предварительную смету расходов из бюджетных и внебюджетных источников.

Оргкомитет Игр дружбы при содействии председателя исполкома Федерации бокса России Умара Кремлева должен проработать вопросы привлечения спонсоров и формирования призового фонда соревнований.

Источник: ТАСС
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