Алексей Романов – в гостях у "Zангалис & Карякин"

Основатель и лидер группы "Воскресение", автор десятков хитов Алексей Романов в невероятно откровенном интервью каналу "Zангалис & Карякин" рассказал о знакомстве с Макаревичем, полувековой дружбе с Маргулисом, песнях, стихах и байках из жизни панка. А еще объяснил, что такое провести за решеткой восемь месяцев жизни. За этот час вы узнаете много нового и интересного.

Выпуск с Алексеем Романовым выйдет в четверг, 11 июля, в 10.00

“Zангалис & Карякин" – раскрытие топовых людей из мира шоу-бизнеса, кино и спорта. Здесь вы узнаете истории, которых еще никогда не было в Интернете, услышите песни и стихи, которые еще даже не до конца написаны, увидите не только светлую сторону героя, но и его страх, боль и ненависть.