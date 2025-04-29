Алексей Авсецин: «Стараемся развивать нарды и создавать для игроков все более интересные условия»

28 апреля в Сочи стартовал чемпионат России по коротким нардам. О подготовке к турниру, а также о предстоящих детско-юношеских соревнованиях «Кубок Черного моря» рассказал председатель наблюдательного совета Федерации нард России Алексей Авсецин.

— Подготовку к чемпионату мы начали задолго — на протяжении нескольких месяцев детально прорабатывали все аспекты: от логистики до инфраструктуры зала, от отеля до работы судейской коллегии, — рассказал Авсецин. — Очень важно, чтобы все было готово на высшем уровне, ведь это главное соревнование года. Мы тщательно подбирали площадку, и в этом году выбрали «Сириус» — место, которое не только удобно для участников, но и создает особую атмосферу. Наконец все свершилось, и совсем скоро мы узнаем новых чемпионов России! Старт получился ярким и насыщенным. Мы видим, с каким энтузиазмом спортсмены приезжают на соревнования, какими добрыми эмоциями наполняется зал. Уже в первых партиях чувствуется высокий уровень подготовки, серьезная мотивация. Открытие собрало большое количество гостей и участников, а атмосфера на площадке вдохновляющая и доброжелательная. Приятно видеть, как турнир объединяет людей со всей страны, а это почти 250 участников из 35 регионов России.

— Детско-юношеские соревнования «Кубок Черного моря» обещают быть самыми масштабными в истории нашего вида спорта...

— Да, детский турнир в этом году станет рекордным по количеству участников — мы ожидаем 70 юных спортсменов из разных регионов. Это действительно самые масштабные детские соревнования по нардам на сегодняшний день. Турнир пройдет по трем дисциплинам: короткие нарды, длинные нарды и — впервые — короткие нарды-пары. Мы видим, как активно развивается детское направление: заявок на участие детей от региональных федераций было так много, что нам даже пришлось ограничить количество участников. Такой ажиотаж очень радует — за этими ребятами будущее нашего вида спорта.

— Каковы дальнейшие планы?

— Сразу после завершения этого чемпионата мы переключаемся на подготовку к летним всероссийским соревнованиям и чемпионату России по длинным нардам, который пройдет в Казани в октябре. Это будет не менее масштабное и значимое событие. Стараемся постоянно развивать наш вид спорта и создавать для игроков все более комфортные и интересные условия. Впереди много работы, но и много вдохновляющих событий!