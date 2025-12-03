Алексей Авсецин: «На Кубке России по нардам рекордное количество участников и рекордный призовой фонд»

Председатель наблюдательного совета Федерации нард России Алексей Авсецин рассказал, что мотивировало сформировать на этих соревнованиях невиданный для отечественных нард призовой фонд, а также обозначил задачи, стоящие перед спортсменами национальной сборной.

— Федерация нард России впервые проводит крупный турнир в Московской области. Зарегистрировалось рекордное количество участников — 400 человек. Наш вид спорта развивается. В дни проведения турнира массу эмоций получают и спортсмены, и люди, которые приходят посмотреть на своих друзей и поболеть за них, — сказал Авсецин.

— 10 миллионов рублей — крупнейший призовой фонд в истории российских нард. Что стояло за решением увеличить призовые до такого уровня?

— Мы увеличили призовой фонд в связи с тем, что стало гораздо больше участников, а в программу добавились дисциплины (по сравнению с первым Кубком, состоявшимся год назад. — Прим. «СЭ»). Но нельзя сказать, что это вынужденное решение. Мы в принципе были готовы увеличить призовой фонд, и будем это делать поступательно в дальнейшем.

— Если бы вы были спортсменом, в каком турнире поучаствовали бы?

— На самом деле все дисциплины интересны. Короткие и длинные нарды, блиц, пары — все очень занимательны. Я же, наверное, выступил бы там, где более комфортно себя чувствую. Играл бы в длинные нарды — блиц.

— В этом сезоне российская команда выступит на международных соревнованиях IBF. Какие задачи поставлены перед сборной?

— Мы ждем самых высоких достижений. На Гран-при Армении у нас было 7 медалей. Ожидаем, что на предстоящем в декабре в Дубае турнире IBF Arabian Grand Prix российские спортсмены выступят еще более качественно и займут самые высокие места на пьедестале почета.

Хочу пожелать участникам Кубка России показать свой самый высокий уровень в честной борьбе и дружеской обстановке.