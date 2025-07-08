Мостовой — о паделе: «Знаю эту игру 30 лет! В это играл, когда люди думали, что название — это ругательство»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о своем увлечении паделом.

«Много старых травм, стараюсь играть не так часто. После турнира воспалилась боковая связка, перегрузил. Но мы выиграли турнир «Bosco Cup» вместе с Плющенко. Сейчас в тейпах, сделал укол. Думаю, через неделю пройдет. А за день до турнира «Bosco» был Кубок Александра Мостового по паделу, все прошло шикарно. Если откровенно, я эту игру знаю уже 30 лет. Я в это играл, когда люди думали, что название падела — это ругательство», — сказал Мостовой «СЭ».

6 июля двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в паре с Мостовым стал победителем турнира «Bosco-Padel-Cup».