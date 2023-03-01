Громаков: «В Донецке, Горловке и Макеевке нет возможности тренироваться»

И.о. министра молодежи, спорта и туризма ДНР Александр Громаков рассказал о развитии спортсменов на территории республики.

— Скажем честно, в городах Донецке, Горловке, Макеевке нет возможности тренироваться, потому что каждый день идут обстрелы, нельзя находиться в закрытом помещении огромному количеству людей из-за опасности. Благодаря инициативе министерства спорта России наши спортсмены не только будут тренироваться в течение весны и лета, но и будут участвовать в соревнованиях для новых территорий в Крыме. Мы там будем участвовать в соревнованиях среди взрослых и юниоров. В прошлом году были проведены такие первые соревнования, наша команда, несмотря на тяжелые условия, выиграла их в финале у Крыма. Нам приятно, что такая инициатива есть.

Подчеркну, что кроме футбола у нас есть и другие вида спорта. Их более семидесяти видов у нас. У них нет возможности тренироваться в Донецке, они выезжают в Россию, где регионы берут на свое обеспечение наших спортсмены. Мы благодарны этим регионам, их больше пятнадцати. Около четырехсот ведущих спортсменов ДНР тренируются на территории России и участвуют в соревнованиях.

Вопрос о реконструкции спортивных сооружений мы будет решать в рабочем режиме с министерством спорта, министерством строительства Российской Федерации, потому что это беда. Более семидесяти сооружений в разращенном состоянии, которые нужно срочно решить.