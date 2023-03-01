Остальные
Новости
Главная
Остальные

Сегодня, 14:35

Громаков: «В Донецке, Горловке и Макеевке нет возможности тренироваться»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

И.о. министра молодежи, спорта и туризма ДНР Александр Громаков рассказал о развитии спортсменов на территории республики.

— Скажем честно, в городах Донецке, Горловке, Макеевке нет возможности тренироваться, потому что каждый день идут обстрелы, нельзя находиться в закрытом помещении огромному количеству людей из-за опасности. Благодаря инициативе министерства спорта России наши спортсмены не только будут тренироваться в течение весны и лета, но и будут участвовать в соревнованиях для новых территорий в Крыме. Мы там будем участвовать в соревнованиях среди взрослых и юниоров. В прошлом году были проведены такие первые соревнования, наша команда, несмотря на тяжелые условия, выиграла их в финале у Крыма. Нам приятно, что такая инициатива есть.

Подчеркну, что кроме футбола у нас есть и другие вида спорта. Их более семидесяти видов у нас. У них нет возможности тренироваться в Донецке, они выезжают в Россию, где регионы берут на свое обеспечение наших спортсмены. Мы благодарны этим регионам, их больше пятнадцати. Около четырехсот ведущих спортсменов ДНР тренируются на территории России и участвуют в соревнованиях.

Вопрос о реконструкции спортивных сооружений мы будет решать в рабочем режиме с министерством спорта, министерством строительства Российской Федерации, потому что это беда. Более семидесяти сооружений в разращенном состоянии, которые нужно срочно решить.

Читайте также
«К шоу невозможно было готовиться». Авербух — о болезни Костомарова
«Самый трудолюбивый из всех суперзвезд». Капризов оформил хет-трик и вытащил «Миннесоту»
Путин и Собянин открыли Большую кольцевую линию московского метро
В Кремле прокомментировали ситуацию с украинскими флагами в РУДН
Большая кольцевая линия на карте Москвы
Военный эксперт объяснил слова о возможном стратегическом отступлении ВСУ из Артемовска
Популярное видео
Чумы, олени и шаманы
Россия без зимы
Звезды поздравляют "СЭ"
Как "СЭ" отметил юбилей
"СЭ" наградил лучших спортсменов 25-летия
"СЭ" поздравляют звезды
Ролик-шутка от "СЭ"
Эра "Спорт-Экспресса"
Премия "СЭ". Выбери лучших спортсменов 25-летия!
Презентация телеканала "Конный мир"
"ВТБ Арена парк" получил приз в Лондоне
"Что? Где? Когда?": Знатоки против "СЭ". Игра двенадцатая
Газету делают болельщики
"Что? Где? Когда?": Знатоки против "СЭ". Игра одиннадцатая
Мутко подвел итоги уходящего года
Эксклюзивное интервью Виталия Мутко
Российские политики выиграли Парламентские игры
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Мария Бутырская
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Ирина Чащина
ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ: Месть человека-невидимки
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Марина Купцова
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Елена Замолодчикова
БЕЗ ФОРМЫ: Альберт Демченко
ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ: По следам "Бурановских бабушек"
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Яна Батыршина
Танцевальный баттл Медведев vs мэр Лондона и плюшевая акула
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дмитрий Чернышенко: «Наша спортивная сфера с достоинством преодолевает все санкции»
Новости
RSS RSS
Все новости