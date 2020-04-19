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Академик РАН допустил вероятность второй волны коронавируса

11:11

Иммунолог, академик РАН Сергей Недоспасов допустил вероятность второй волны коронавируса, но отметил, что она будет слабее первой.

— Если нет профилактической вакцины, то вторая волна возможна, — сказал в интервью «Парламентской газете» Недоспасов. — Вероятнее всего, она будет гораздо меньшего масштаба. Когда это может произойти — остаётся только гадать: тут и особенности вируса, и особенности жизни данной популяции, и особенности системы здравоохранения.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 42 853 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 361 летальный исход, выздоровел 3 921 человек.

По последним данным Worldometers, общее число зараженных в мире достигло 2 332 456 человек. Зафиксировано 160 784 летальных исходов, 600 006 человек выздоровели.

Дополнительная информация:

https://www.pnp.ru/social/chto-predstavlyaet-soboy-test-na-antitela-k-koronavirusu.html

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