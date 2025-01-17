Ацамаз Арсагов: «В Кубке дружбы по нардам за разряд может побороться любой желающий!»

С 5 по 9 февраля в Нижнем Новгороде пройдет Кубок дружбы по нардам — первые всероссийские офлайн-соревнования в 2025 году.

Организаторами выступили Федерация нард России (ФНР) и региональная Федерация Нижегородской области. В настоящий момент идет регистрация участников.

— Единый календарный план на 2025 год, составленный федерацией, включает более десяти всероссийских соревнований, — отметил спортивный директор ФНР Ацамаз Арсагов. — Победителям и призерам будут присвоены разряды в соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией. Таким образом, это наиболее значимые турниры после чемпионата и Кубка страны.

К слову, чемпионат России по коротким нардам пройдет в мае в Сочи, по длинным — в октябре в Казани. Всего у нас в виде спорта признано пять дисциплин: короткие нарды, короткие нарды — блиц, короткие нарды — пары, длинные нарды и длинные нарды — блиц. Нарды-блиц отличаются укороченным контролем времени, а в парных турнирах участвуют команды из двух человек, которые могут во время матчей консультироваться друг с другом. В длинных нардах парной дисциплины нет.

Кубок дружбы проводится в первый раз. Планируется, что в Нижний Новгород приедут более 150 участников. Возможно, их будет даже более двухсот.

Принять участие могут все желающие, в том числе новички. Притом обычно на такие турниры приезжает немало сильных спортсменов. Среди уже зарегистрировавшихся — известные мастера Тимур Азизов, Сергей Аленин, Сергей Петухов, чемпионки России 2024 года Ольга Иванова, короткие нарды, и Елена Ганжа, длинные нарды-блиц, обладательница Кубка России 2024 года по коротким нардам Ольга Комарова.

Впрочем, рейтинговая система у нас пока не внедрена. Ее планируется разработать в ближайшее время. Помимо основной программы, включающей турниры по пяти официальным дисциплинам, предусмотрена дополнительная программа: Masters Cup, однопойнтовый турнир. Отличие в том, что по их итогам не присваиваются разряды. Кроме того, в дополнительной программе участвуют вместе мужчины и женщины. Это сделано для того, чтобы привлечь к соревнованиям больше представительниц прекрасного пола. Общий призовой фонд складывается из взносов участников и дополнительного фонда федерации, который составляет 850 тысяч рублей.

В соревнованиях могут принять участие новички, поэтому в регламенте указан контроль времени не на одну партию, а на матч из нескольких партий. На ход дается 8 секунд. Если игрок в них уложился, его общий тайминг не уменьшается, в противном случае превышение вычитается.