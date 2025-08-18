Ацамаз Арсагов: «Нарды будут прирастать Сибирью»

Кубок Сибири и Дальнего Востока прошел в Новосибирске с 13 по 17 августа. Итоги одного из крупнейших турниров лета подвел спортивный директор Федерации нард России (ФНР) Ацамаз Арсагов.

— Для игроков из-за Урала турнир, безусловно, стал крупным событием. Не все могут позволить себе съездить в центр России. А здесь собрались более 100 участников. Это очень хороший показатель.

Свыше 40 человек представляли Новосибирск, но были также спортсмены из Екатеринбурга, Красноярского и Алтайских краев, Республики Саха (Якутия) и Сахалина.

Федерация проводит турниры в Сибири и на Дальнем Востоке, чтобы спортсмены в этих регионах чувствовали себя частью нашей общей семьи и могли развивать свои навыки. Там достаточно людей, которые любят нарды и хотят себя в них совершенствовать. А перспективы? С каждом годом, уверен, будем расти.

На турнире велась видеозапись всех матчей, что должно помочь игрокам анализировать свои поединки. Кроме того, теперь мы внедрили информационную систему, позволяющую следить за матчами в реальном времени на сайте национальной федерации. Это наше новшество.

Результаты Кубка Сибири и Дальнего Востока

Длинные нарды. Мужчины

1. Сергей Агеев (Алтайский край). 2. Константин Пустохин (Челябинская область). 3. Александр Крамаджян (Новосибирская область).

Длинные нарды. Женщины

1. Анастасия Шапоренко (Красноярский край). 2. Эмма Овсепян (Москва). 3. Светлана Григорьева (Омская область).

Суперкубок по длинным нардам

1. Александр Дудин (Новосибирская область). 2. Евгений Тельманов (Новосибирская область). 3. Станислав Зырянов (Новосибирская область).