Российский боец ММА Александр Емельяненко в интервью «СЭ» сообщил о том, что обеспокоен высокими темпами распространения коронавирусной инфекции в России.

— Меня беспокоит неполная сознательность людей, — отметил 38-летний Емельяненко. — Которых предупредили, сказали, а они начинают заявлять — а как я буду жить, а что я буду есть, а где я буду работать. Ну время такое сейчас. Мы живем одним коллективом на планете Земля. Тут не получится, что каждый будет тянуть одеяло на себя, что одни будут сидеть дома, а другие будут зарабатывать. Это вынужденные меры, чтобы предотвратить эту эпидемию, которая растет большими темпами и с печальными результатами.

— Власти как могут оповещают население. Но население у нас плохо реагирует на подобные предупреждения и поступает с точностью до наоборот, — отметил боец. (Илья Андреев)

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