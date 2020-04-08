85 процентов новых заболевших в Москве младше 65 лет

За последние сутки в Москве выявили 660 новых случаев коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 5841 заболевший.

Среди новых заболевших: 40 процентов — от 18 до 45 лет; 39 процентов — от 46 до 65 лет; 11 процентов — от 66 до 80 лет; 4 процента — старше 80 лет; 6 процентов — дети

Напоминаем, что до 1 мая все жители независимо от возраста обязаны не покидать место жительства. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу.