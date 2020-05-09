За последние сутки в Москве выявили 5 667 новых случаев коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 104 189 случаев коронавируса.

Среди новых заболевших: 42,7 процента — от 18 до 45 лет; 36,7 процента — от 46 до 65 лет; 9,7 процента — от 66 до 79 лет; 5,3 процента — старше 80 лет; 5,6 процента — дети.

Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что до 31 мая все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.