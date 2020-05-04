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6 мая Путин обсудит поэтапный выход из режима ограничений

14:43
Владимир Путин. Фото Антон Сергиенко
Владимир Путин. Фото Антон Сергиенко
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В среду, 6 мая президент Российской Федерации Владимир Путин проведет совещание, в ходе которого обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина, Дмитрий Песков.

— На 6 мая у президента запланировано совещание по вопросам реализации ранее принятых решений, где также будут заслушаны рекомендации, — приводит «РИА Новости» слова Пескова.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 145 268 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 356 летальных исходов, выздоровели 18 095 человек.

Дополнительная информация:

https://ria.ru/20200504/1570951982.html

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