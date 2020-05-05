За прошедшие сутки еще 50 человек скончались от коронавируса в Москве. Об этом сообщает оперштаб столицы.

Всего в городе от вируса умерли 866 человек. В предыдущий день скончались 52 человека.

«В Москве скончались 50 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус, — говорится в сообщении. — Оперативный штаб напоминает, что до 11 мая включительно все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции».

По данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 155 370 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 1451 человек умер, выздоровели — 19865.ан