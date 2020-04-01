Эпидемия коронавируса «посадила» всех людей домой. Во многих регионах России введен режим самоизоляции — выходить из дома без лишней необходимости нельзя.

Все залы закрыты и поддерживать форму приходится в домашних условиях.

Как не набрать лишний вес, сидя дома и как поддерживать хорошую форму? Ответ простой — тренироваться дома.

Специально для «СЭ» мастер спорта по прыжкам в длину Александра Евстюнина показала 5 упражнений для пресса в домашних условиях. Хотите идеальный живот — посмотрите это видео.

5 упражнений для пресса в домашних условиях от профессионального спортсмена pic.twitter.com/0mEHdYHS9L — Спорт-Экспресс (@sportexpress) April 1, 2020

На день 1 апреля в России по данным Роспотребнадзора зарегистрировано 2777 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлению 190 человек. За весь период зафиксировано 24 летальных случая.

За последние сутки в России подтверждено 440 новых случаев коронавируса в 35 регионах, зафиксировано семь летальных исходов. Впервые диагнозы поставлены в Курской области и Северной Осетии. За сутки по России полностью выздоровели 69 человек.

Наибольшее количество зараженных — в Москве (1880), Московской области (134) и Санкт-Петербурге (125).