5 600 автомобилей в Москве и Московской области передвигались без электронных пропусков утром 22 апреля

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал о нарушениях в столице, связанных с электронными пропусками и введением автоматической системы их контроля.

— Сегодня на 9 утра 600 человек не смогли попасть в метро, потому что их карта «Тройка» не была привязана к цифровому пропуску, — приводит Telegram-канал оперативного штаба Москвы по борьбе с коронавирусом слова Ликсутова. — На сегодня проверено почти 70 тысяч пассажиров наземного транспорта, около 100 из них были без цифрового пропуска. Уже 3 700 000 автомобилистов внесли номера своих машин в автоматизированную систему в Москве и в Московской области. На 9 утра выявлены 5 600 автомобилей, передвигавшихся без верификации.

Система электронных пропусков была введена в связи с пандемией коронавируса, с 22 апреля начала работать система автоматического контроля пропусков.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровели 4 420.