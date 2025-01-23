Татьяна Комарова: «Лучшим по итогам дистанционного Кубка федерации будут присвоены спортивные разряды»

27 января стартует первый в текущем году официальный всероссийский турнир по нардам — Кубок Федерации нард России (ФНР).

Об этом и других основных турнирах сезона «СЭ» рассказала генеральный секретарь ФНР Татьяна Комарова.

— Главными соревнованиями, конечно, будут чемпионаты России. Их два. Национальный чемпионат по коротким нардам состоится в конце апреля — начале мая в Сочи, по длинным — в октябре в Казани. В этих турнирах примут участие все сильнейшие: члены сборных команд регионов, спортсмены, имеющие разряд не ниже третьего. Второе по значимости соревнование — предстоящий в ноябре-декабре в Подмосковье Кубок России.

Первый же официальный всероссийский турнир стартует уже 27 января. Это Кубок ФНР. Он пройдет в онлайн-формате на платформе федерации в двух дисциплинах — короткие нарды-блиц и длинные нарды-блиц раздельно для мужчин и женщин.

Несмотря на то что соревнования проводятся в дистанционном формате, они внесены в Единый календарный план, то есть имеют статус официальных. По их результатам спортсменам будут присвоены спортивные разряды.

Кроме того, с 5 по 9 февраля Нижний Новгород примет Кубок Дружбы, а с 20 по 24 февраля в Сколково состоится Детско-юношеский Кубок ФНР. Этот турнир устраивался и прежде, но теперь он впервые пройдет под эгидой федерации. Ожидаем в общей сложности порядка 80-100 участников. Состоятся турниры для школьников в возрасте до 14 лет, старше 14 лет, а также для студентов очных отделений.