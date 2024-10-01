Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Другое

Олимпиада

Сегодня, 14:00

Общественники предлагают запретить двойное гражданство в России. Чем это грозит спортсменам?

Общественники предлагают запретить двойное гражданство в России
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Софья Самоделкина и Ольга Забелинская.
Фото Максим Константинов, Global Look Press; Tim de Waele, Getty Images
Под ударом не только артисты, но и многие звезды отечественного спорта.

Смена гражданства — горячая тема для российских спортсменов последние два с половиной года, но речь, как правило, шла о гражданстве спортивном. Паспорт страны спортсмену нужен только для участия в Олимпиаде. Большинство стран так или иначе признают двойное гражданство, поэтому особых проблем у атлетов в связи с наличием документов двух стран, как правило, нет. Но неожиданный ход обсуждают в самой России — общественники просят Госдуму принять законопроект о запрете двойного гражданства.

В чем идея?

Автором инициативы является глава общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин. Коррупцию и угрозу безопасности он увидел в уехавших артистах и Ксении Собчак.

— У нас общество разделилось на тех, кто поддерживает специальную военную операцию, и тех, кто против, куда в основном входят артисты, которые уехали. Мы за ними наблюдаем, как они выступают. Ксения Собчак — гражданка Израиля. Недавно задержали сенатора Дмитрия Савельева. У него нашли двойное гражданство, а его семья непосредственно живет в другой стране. Вроде наша страна дала им все, а от них обратно мы видим вот такую вот грязь. Чтобы у нас не было русофобов, мы приняли решение выйти с такой инициативой. К примеру, в Китае лишают гражданства, если человек получил второе в другой стране. Я считаю, что у нас нужно сделать так же, — рассказал Бородин телеканалу 360.

Софья Титова, Софья Самоделкина и&nbsp;Аннабель Морозов. За месяц больше 10 наших фигуристов решили сменить сборную. Беспрецедентный случай или рутина?

Ранее он же запускал инициативу по признанию Аллы Пугачевой иностранным агентом — как видно по результатам, неэффективную.

В Госдуме и новую инициативу восприняли со скепсисом. Глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников в комментарии РИА «Новости» заявил: «В нашем комитете такой вопрос не рассматривался. Думаю, реализовать это сейчас было бы довольно сложно», — отметил политик.

Другой депутат Госдумы Михаил Делягин видит иные механизмы работы с двойным гражданством.

— Если человек хочет иметь два паспорта и жить здесь, значит, пусть он платит двойной налог в сравнении с гражданами РФ. То есть с обычной зарплаты такой человек должен платить не 13%, а 26%, с повышенной — 30% и так далее, вплоть до 50% для самых богатых, — заявил он, при этом добавив, что любую инициативу о запрете двойного гражданства не поддержит «Единая Россия», у которой большинство в парламенте.

Фигуристка Софья Самоделкина, которая с 2024 года представляет Казахстан.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Перспективы

Тем не менее на всякий случай следить за новостями россиянам — как спортсменам, так и просто желающим получить второй паспорт — стоит. Тренд на закрытие от мира, особенного западного, набирает обороты. Например, в России в 2021 году уже было запрещено двойное гражданство госслужащим.

Чем это чревато? Те спортсмены, которые очень хотят самореализоваться на международных турнирах, будут жертвовать российским паспортом. Хотя получение гражданства часто сложная процедура. Фигуристка Эллисон Рид из США пропустила из-за литовских властей две Олимпиады — в Пхенчхане и Пекине, не сумев получить паспорт прибалтийской страны. Вместе со своим партнером она стала бронзовой призеркой последнего чемпионата Европы и была шестой на чемпионате мира.

Пока российским спортсменам приходится отказываться от двойного гражданства только в связи с условиями новой страны. Так, двойное гражданство не признают Казахстан и Узбекистан — поэтому, по всей вероятности, от российского паспорта отказалась велогонщица Ольга Забелинская и откажется Софья Самоделкина — если хочет попасть на Олимпиаду-2026.

Софья Самоделкина. Самоделкина рвется в сборную Казахстана. Бывшая россиянка стартует в отборе

На данный момент странами, где двойное гражданство россиянам (и, как правило, любым другим землянам) запрещено, являются: Латвия, Литва, Украина, Азербайджан, Бахрейн, Белоруссия, Китай, Эфиопия, Индия, Индонезия, Иран, Япония, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Малайзия, Монголия, КНДР, Саудовская Аравия, Сингапур, Словакия, Таджикистан, Таиланд, Туркмения, Венесуэла и другие государства.

И тут есть еще один нюанс. Двойное гражданство (которое чаще всего регулируется двусторонними отношениями между странами) и два гражданства разных государств — не совсем одно и то же. Вычислить, что у человека имеется паспорт другой державы и вид на жительство за границей, часто очень непросто. Обычно о таком факте человек обязан информировать органы власти. Но если он этого не сделает, максимальное наказание — штраф. Лишить гражданства за такое нарушение по нашим законам нельзя. Во всяком случае пока.

Ольга Забелинская
Софья Самоделкина
Читайте также
ВЦИОМ выносит приговор: в России всего 4 процента футбольных болельщиков, специалисты не верят этим цифрам. Неужели в России перестали любить футбол, а Аршавин с Яшиным так и остались главными звездами
В ООН заявили о пытках российских военнопленных на Украине
На пятерых хоккеистов завели уголовные дела за потасовку на льду с командой ФСБ
Французский фигурист Эмоз близок к завершению карьеры
Путин указал на роль победных традиций ветеранов в успешном решении задач СВО
Умер народный артист России Вячеслав Добрынин
Популярное видео
«Оттава» не взяла Кулемина и увольнение Гомоляко
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
РПЛ, 10-й тур: гол Нгамале и лучшие моменты матчей 29 сентября
«Енисей» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Гомоляко могут уволить из «Металлурга»
Кордоба и Смолов принесли «Краснодару» победу над «Зенитом», Дзюба забил «Ростову»: все голы дня
Деанджело дебютировал в КХЛ, травма Кузнецова
Мичков забивает за «Филадельфию»
Вячеслав Буцаев — новый тренер «Барыса»
Немировски покинул пост тренера «Барыса»
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
В Федерации прыжков на лыжах с трамплина России заявили о неофициальной поддержке FIS
ВАДА не получила ежегодный взнос от России за 2023 год
Вандерсон назвал идиотским отстранение российских клубов: «Запреты — полное дерьмо!»
Светлана Журова: «Шутку Вяльбе об ударе по Лондону Запад воспримет неоднозначно»
Валуев: «Вяльбе права — если бы Британские острова ушли на дно, то у остального мира убавилось бы проблем»
В FIS подтвердили отстранение россиян на предстоящий сезон
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости