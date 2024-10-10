В США бушует сверхмощный ураган. Месси улетел подальше от него, одному стадиону сорвало крышу

Сила стихии.

В США бушует ураган «Милтон». И пусть он оказался слабее, чем ожидалось (до его появления на суше была информация, что «Милтон» станет сильнейшим катаклизмом в истории США), ущерб от него все равно огромен. Само собой, стихия затронула и спорт.

Что за ураган «Милтон»?

Ураганы — типичное для Соединенных Штатов природное явление. Две недели назад страна пережила нашествие урагана «Хелен», одного из мощнейших в истории. Тогда циклон, зародившийся на западе Карибского моря, обрушился на побережье Флориды и протянулся вглубь материка, затронув порядка 10 штатов. Ураган «Хелен», которому присвоили четвертую категорию по шкале Саффера — Симпсона, унес жизни 230 человек и причинил ущерб в размере 38 миллиардов долларов.

«Милтон» в начале октября также зародился на западе Карибского моря, но обещал быть еще мощнее — скорость ветра была настолько огромной (в пике — около 280 км/час), что в США даже началась дискуссия о вводе шестой категории (сейчас их пять). Однако уже сейчас можно сказать, что Штатам повезло.

Во-первых, траектория «Милтона» получается куда более щадящей — если «Хелен» устремился прямо вглубь страны, на север от Карибского моря, то его «сменщик» пошел параллельно на восток — таким образом, главным препятствием на его пути стал полуостров Флорида и город Майами. При этом, достигнув суши, «Милтон» ослаб до третьей (по некоторым данным — второй) категории и не принес того ущерба, который ожидали власти. Окончательно он еще не подсчитан, но людей погибло гораздо меньше, чем от «Хелена» — подтверждена смерть двух человек.

Фото USA Today Sports

Спорт пострадал

Важно понимать, что еще сутки назад никто не знал, с какой силой ураган обрушится на Флориду, поэтому люди страховались. Власти призвали эвакуироваться около 6 миллионов человек, а некоторые организации принимали решения самостоятельно. В том числе спортивные.

Так, «Тампа-Бэй Лайтнинг», которой предстоит начать сезон НХЛ в пятницу против, что иронично, «Каролины Харрикейнз», вылетела из Флориды в понедельник, чтобы не попасть под шторм. Аналогично поступила сборная Аргентины, тренировавшаяся вместе с Месси на базе «Интер Майами» перед игрой с Венесуэлой, — «Альбиселесте» улетели в среду днем.

Кроме того, были перенесены или отменены: матчи НБА «Мэджик» — «Пеликанс», «Хит» — «Хокс» и встреча студенческой футбольной лиги «ЮСФ» — «Мемфис». Команда НФЛ «Тампа-Бэй Баканнирс» покинула Флориду раньше прихода шторма и таким образом успеет на игру с «Сэйнтс».

Пострадавшие спортивные объекты тоже есть. Бейсбольная арена «Тропикана Филд» осталась без крыши — тканевый купол был разорван в клочья. В какой-то степени повезло, что у «Тампа-Бэй Рэйс», базирующейся на арене, в октябре нет матчей.

По прогнозам синоптиков, к пятнице ураган «Милтон» покинет Флориду и растворится в Атлантическом океане. К выходным станет известен ущерб и количество пострадавших.