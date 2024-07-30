Православный календарь на август 2024 года: все праздники и именины
В августе довольно много значимых дат. В том числе два двунадесятых праздника (так называются 12 важнейших после Пасхи торжеств) и пост. Вместе с религиоведом Александром Стенько рассказываем о важных православных событиях в августе.
Церковные праздники в августе 2024-го
1 августа: Обретение мощей преподобного Серафима Саровского
Серафим Саровский (до крещения — Прохор Мошнин) при жизни прославился как целитель и чудотворец. Канонизирован старец Серафим был по предложению императора Николая II , надеявшегося на обретение наследника. Совпадение или нет, но после того, как императорская чета приложилась к мощам, сын действительно появился. Сейчас Серафим Саровский считается одним из главных небесных покровителей России. Кроме того, ему молятся, чтобы исцелиться от недугов.
Поклониться мощам можно в селе Дивеево Нижегородской области.
2 августа: День славного пророка Божия Илии (Ильин день)
Считается, что во время противостояния со жрецами Вааля Илия доказал могущество Бога и вызвал молитвой дождь, которого до этого не было три года. После этого он вознесся на небо в огненной колеснице. Илию почитают христиане (не только православные), иудеи и мусульмане. Также он считается небесным покровителем воздушно-десантных войск. День ВДВ отмечается в России тоже 2 августа.
В народном сознании Илия — покровитель огня (особенно молний) и воды. Ему молятся об избавлении от засухи и считают, что после 2 августа нельзя купаться в водоемах.
4 августа: День святой равноапостольной Марии Магдалины
Мария Магдалина следовала за Иисусом как его ученица, была у креста и первой из людей видела воскресшего Христа. Впоследствии она наравне с апостолами распространяла христианское учение.
4 августа (22 июля по старому стилю) мощи святой были перенесены из Эфеса в Рим. В народе праздник называется Мария Ягодница или Мария Сладостница: в этот день собирали малину и смородину.
7 августа: Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы
Праведная Анна умерла в Иерусалиме. В том же храме, где воспитывалась ее дочь. На тот момент Анне было 79 лет, а Марии — всего семь.
9 августа: День святого великомученика и целителя Пантелеймона
Пантелеймон жил во времена гонений на христиан. Будущий святой учился врачебному делу, но умел исцелять и молитвой, причем денег за свои услуги не брал. Другие лекари посчитали Пантелеймона опасным конкурентом и донесли на него. Святого подвергли многочисленным истязаниям, которые не смогли причинить ему вреда. Лишь после того, как голос с неба призвал Пантелеймона, он «разрешил» воинам отрубить себе голову. В католицизме святой считается покровителем врачей, у православных — покровителем воинов.
14 августа: Изнесение Древ Креста Господня
Честные Древа Креста Господня — это часть подлинного Креста Спасителя, увезенная в Константинополь святой Еленой. В самые жаркие дни святыню выносили на дороги и улицы, молясь о защите от засухи и пожаров. В этот же день совершается празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице.
19 августа: Преображение Господне
Двунадесятый праздник. В этот день на горе Фавор Иисус Христос впервые продемонстрировал апостолам свою истинную божественную природу. Народное название праздника — Яблочный Спас.
К Преображению в регионах, где первоначально распространялось христианство (Ближний Восток, Средиземноморье), созревает виноград. Верующие приносили гроздья в храм для благословения и в знак благодарности Богу. А на Руси стали освящать яблоки.
28 августа: Успение Пресвятой Богородицы
Этот праздник посвящен поминанию Пресвятой Девы Марии. Торжество также называют «малой Пасхой». Оно напоминает верующим, что окончание земной жизни не означает абсолютный конец.
Богородица на третий день после смерти воскресла, вознеслась на небеса и с тех пор повсеместно утешает и поддерживает верующих.
29 августа: Перенесение Нерукотворного Образа Господня
Спасом Нерукотворным называют образ Христа, запечатленный на убрусе (куске холста), которым Иисус отер свой лик после умывания. Святыня хранилась в сирийском городе Едессе. В 944 году Образ Спасителя был перенесен в Константинополь.
В народе праздник именуют Холщовым Полотняным или Ореховым Спасом.
Православные посты в августе 2024-го
С 14 по 27 августа православные соблюдают Успенский пост. Это один из четырех многодневных православных постов. Он такой же строгий, как и Великий пост.
Успенский пост часто называют Спасовкой, потому что на него приходится череда праздников, именуемых в народе «спасами».
Кто празднует именины в августе 2024-го
Мужские имена
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1 августа — Роман, Серафим
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2 августа — Илья
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3 августа — Иван, Семён
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4 августа — Корнилий
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5 августа — Трофим
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6 августа — Борис, Глеб, Роман
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7 августа — Макар
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8 августа — Ермолай
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9 августа — Климент, Герман, Николай
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10 августа — Николай, Иван, Юлиан, Василий
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11 августа — Анатолий, Михаил, Константин, Пахом
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12 августа — Иван, Анатолий, Лука, Герман, Максим, Валентин
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13 августа — Вениамин, Максим, Иван, Константин, Василий, Николай, Юрий, Сергей
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14 августа — Леонтий, Елеазар, Дмитрий, Антон, Александр
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15 августа — Василий, Степан
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16 августа — Антон, Вячеслав, Николай
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17 августа — Иван, Максим, Михаил, Константин, Денис, Дмитрий
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18 августа — Семён, Иван
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19 августа — Архип, Макар, Михаил
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20 августа — Митрофан, Пётр, Михаил, Иван, Василий, Александр, Елисей, Алексей, Антон, Дмитрий
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21 августа — Николай, Герман, Григорий, Иосиф, Леонид, Мирон
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22 августа — Иван, Марк, Юлиан, Антон, Матвей, Леонтий, Пётр, Дмитрий, Алексей, Яков
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23 августа — Лаврентий, Роман, Вячеслав
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24 августа — Александр, Василий, Максим, Федор
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25 августа — Яков, Дмитрий, Фёдор, Илья, Николай, Матвей, Алексей, Пётр, Вячеслав, Антон, Василий, Леонид, Ефим, Александр, Сергей, Аркадий, Иван
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26 августа — Максим, Яков, Иван, Тихон, Серафим, Ипполит, Алексей, Константин, Николай, Василий
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27 августа — Василий, Алексей, Александр, Фёдор, Владимир, Матвей, Михей, Николай, Аркадий
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29 августа — Степан, Яков
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30 августа — Мирон, Алексей, Дмитрий, Филипп, Павел
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31 августа — Михаил, Денис, Евгений, Иван, Григорий, Лавр, Георгий, Макар
Женские имена
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4 августа — Мария
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6 августа — Кристина
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7 августа — Анна
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9 августа — Анфиса
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10 августа — Анастасия, Елена
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13 августа — Анна, Елизавета
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14 августа — Соломия
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17 августа — Евдокия
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18 августа — Мария, Дарья, Нона
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19 августа — Кристина
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22 августа — Мария
-
24 августа — Сусанна
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27 августа — Ева
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28 августа — Мария, София
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29 августа — Анна