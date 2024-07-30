Православный календарь на август 2024 года: все праздники и именины

В августе довольно много значимых дат. В том числе два двунадесятых праздника (так называются 12 важнейших после Пасхи торжеств) и пост. Вместе с религиоведом Александром Стенько рассказываем о важных православных событиях в августе.

Церковные праздники в августе 2024-го

1 августа: Обретение мощей преподобного Серафима Саровского

Серафим Саровский (до крещения — Прохор Мошнин) при жизни прославился как целитель и чудотворец. Канонизирован старец Серафим был по предложению императора Николая II , надеявшегося на обретение наследника. Совпадение или нет, но после того, как императорская чета приложилась к мощам, сын действительно появился. Сейчас Серафим Саровский считается одним из главных небесных покровителей России. Кроме того, ему молятся, чтобы исцелиться от недугов.

Поклониться мощам можно в селе Дивеево Нижегородской области.

2 августа: День славного пророка Божия Илии (Ильин день)

Считается, что во время противостояния со жрецами Вааля Илия доказал могущество Бога и вызвал молитвой дождь, которого до этого не было три года. После этого он вознесся на небо в огненной колеснице. Илию почитают христиане (не только православные), иудеи и мусульмане. Также он считается небесным покровителем воздушно-десантных войск. День ВДВ отмечается в России тоже 2 августа.

В народном сознании Илия — покровитель огня (особенно молний) и воды. Ему молятся об избавлении от засухи и считают, что после 2 августа нельзя купаться в водоемах.

4 августа: День святой равноапостольной Марии Магдалины

Мария Магдалина следовала за Иисусом как его ученица, была у креста и первой из людей видела воскресшего Христа. Впоследствии она наравне с апостолами распространяла христианское учение.

4 августа (22 июля по старому стилю) мощи святой были перенесены из Эфеса в Рим. В народе праздник называется Мария Ягодница или Мария Сладостница: в этот день собирали малину и смородину.

Фото istockphoto.com/Dmitry Shchukin

7 августа: Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы

Праведная Анна умерла в Иерусалиме. В том же храме, где воспитывалась ее дочь. На тот момент Анне было 79 лет, а Марии — всего семь.

9 августа: День святого великомученика и целителя Пантелеймона

Пантелеймон жил во времена гонений на христиан. Будущий святой учился врачебному делу, но умел исцелять и молитвой, причем денег за свои услуги не брал. Другие лекари посчитали Пантелеймона опасным конкурентом и донесли на него. Святого подвергли многочисленным истязаниям, которые не смогли причинить ему вреда. Лишь после того, как голос с неба призвал Пантелеймона, он «разрешил» воинам отрубить себе голову. В католицизме святой считается покровителем врачей, у православных — покровителем воинов.

14 августа: Изнесение Древ Креста Господня

Честные Древа Креста Господня — это часть подлинного Креста Спасителя, увезенная в Константинополь святой Еленой. В самые жаркие дни святыню выносили на дороги и улицы, молясь о защите от засухи и пожаров. В этот же день совершается празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице.

Фото istockphoto.com/dimid> 86?f?>?>

19 августа: Преображение Господне

Двунадесятый праздник. В этот день на горе Фавор Иисус Христос впервые продемонстрировал апостолам свою истинную божественную природу. Народное название праздника — Яблочный Спас.

28 августа: Успение Пресвятой Богородицы

Этот праздник посвящен поминанию Пресвятой Девы Марии. Торжество также называют «малой Пасхой». Оно напоминает верующим, что окончание земной жизни не означает абсолютный конец.

29 августа: Перенесение Нерукотворного Образа Господня

Спасом Нерукотворным называют образ Христа, запечатленный на убрусе (куске холста), которым Иисус отер свой лик после умывания. Святыня хранилась в сирийском городе Едессе. В 944 году Образ Спасителя был перенесен в Константинополь.

В народе праздник именуют Холщовым Полотняным или Ореховым Спасом.

Фото istockphoto.com/YorVen

Православные посты в августе 2024-го

С 14 по 27 августа православные соблюдают Успенский пост. Это один из четырех многодневных православных постов. Он такой же строгий, как и Великий пост.

Кто празднует именины в августе 2024-го

Мужские имена

1 августа — Роман, Серафим

2 августа — Илья

3 августа — Иван, Семён

4 августа — Корнилий

5 августа — Трофим

6 августа — Борис, Глеб, Роман

7 августа — Макар

8 августа — Ермолай

9 августа — Климент, Герман, Николай

10 августа — Николай, Иван, Юлиан, Василий

11 августа — Анатолий, Михаил, Константин, Пахом

12 августа — Иван, Анатолий, Лука, Герман, Максим, Валентин

13 августа — Вениамин, Максим, Иван, Константин, Василий, Николай, Юрий, Сергей

14 августа — Леонтий, Елеазар, Дмитрий, Антон, Александр

15 августа — Василий, Степан

16 августа — Антон, Вячеслав, Николай

17 августа — Иван, Максим, Михаил, Константин, Денис, Дмитрий

18 августа — Семён, Иван

19 августа — Архип, Макар, Михаил

20 августа — Митрофан, Пётр, Михаил, Иван, Василий, Александр, Елисей, Алексей, Антон, Дмитрий

21 августа — Николай, Герман, Григорий, Иосиф, Леонид, Мирон

22 августа — Иван, Марк, Юлиан, Антон, Матвей, Леонтий, Пётр, Дмитрий, Алексей, Яков

23 августа — Лаврентий, Роман, Вячеслав

24 августа — Александр, Василий, Максим, Федор

25 августа — Яков, Дмитрий, Фёдор, Илья, Николай, Матвей, Алексей, Пётр, Вячеслав, Антон, Василий, Леонид, Ефим, Александр, Сергей, Аркадий, Иван

26 августа — Максим, Яков, Иван, Тихон, Серафим, Ипполит, Алексей, Константин, Николай, Василий

27 августа — Василий, Алексей, Александр, Фёдор, Владимир, Матвей, Михей, Николай, Аркадий

29 августа — Степан, Яков

30 августа — Мирон, Алексей, Дмитрий, Филипп, Павел

31 августа — Михаил, Денис, Евгений, Иван, Григорий, Лавр, Георгий, Макар

Фото istockphoto.com/Orientfootage

Женские имена