«С Валиевой обращались как с подопытным кроликом». Откровения главы USADA Вовану и Лексусу

Еще он против Игр дружбы.

Пранкеры Вован и Лексус провели серию новых розыгрышей. На этот раз их жертвами стали глава USADA Трэвис Тайгарт, директор Управления национальной политики по контролю за наркотиками США Рахул Гупта и представители WBC — Всемирного боксерского совета. Все они рассказали немало интересного.

Глава USADA — против Игр дружбы

Вован и Лексус позвонили Тайгарту от имени высокопоставленных африканских чиновников — и тот заявил им, что участие в Играх дружбы автоматически исключает выступление на Олимпиаде. «Если вы собираетесь участвовать в тех играх, в которых нет допинг-контроля, которые не санкционированы нашей страной или нашей международной спортивной федерацией, то вы не сможете участвовать в Олимпийских играх», — заявил гендиректор USADA.

Кроме того, Тайгарт высказался о деле Камилы Валиевой, потребовав наказать ее тренеров и всю российскую спортивную систему: «Они обращались с Валиевой как с подопытным кроликом. Что-то нужно сделать в отношении врачей и системы, которая это все поддерживала и позволила этому случиться».

Гупта признал, что ВАДА сотрудничает с ФБР

Признание директора Управления национальной политики по контролю за наркотиками США Рахула Гупты получилось не таким сенсационным — он рассказал, что ВАДА работает с ФБР. «Очень приятно осознавать, что вы смогли поговорить с руководством ВАДА и МОК, и у нас одни и те же вызовы. Очевидно, что мы все разделяем обеспокоенность по поводу России. С точки зрения обеспечения права мы всегда поощряли ВАДА к более тесному сотрудничеству с нашим ФБР и другими агентствами, и мы фактически помогали облегчить часть этой работы», — заявил Гупта.

Рахул Гупта. Фото Rod Lamkey/Keystone Press Agency, Global Look Press

Также директор Управления рассказал «африканским высокопоставленным чиновникам» о последствиях Игр дружбы: «Мы не можем контролировать то, что Россия хочет делать в отношении Игр дружбы и других вещей. Если спортсмены с вашего континента, скажем так, передвигаются без контроля, вы понятия не имеете, каким стандартам они следуют. Тогда возникает вопрос: в каком-то смысле у них подпорченная репутация».

С чиновниками WBC Вован и Лексус разговаривали от имени Гарри Каспарова (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — те тоже поделились интересной информацией. Например, представители Международного боксерского совета рассказали, что хотят занять место IBA, возглавляемой российским функционером Умаром Кремлевым, в Международном олимпийском комитете. Кроме того, представители WBC поддержали допуск боксеров-трансгендеров к профессиональным соревнованиям.