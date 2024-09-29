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Страшное ДТП с участием фанатов гандбольного «Виктора» в Краснодарском крае. Погиб водитель грузовика

После ДТП на Кубани сгорел автобус с болельщиками ГК «Виктор»
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Автобус с болельщиками ГК «Виктор» сгорел после ДТП на Кубани.
Фото соцсети
Госпитализировано 9 человек.

Серьезное ДТП с участием рейсового автобуса и фуры произошло на трассе в районе станицы Старокорсунской (Краснодарский край). Как сообщил муниципальный центр управления регионом, в салоне находилось 49 человек. Есть как минимум один погибший — водитель грузовика.

Что произошло

По словам очевидцев происшествия, водитель фуры выехал на встречку и врезался в пассажирский автобус. После столкновения автомобили загорелись. Площадь пожара на месте ДТП составила 35 квадратных метров. Возгорание было локализовано и ликвидировано.

В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что на месте происшествия задействованы 12 бригад скорой помощи. Шесть пострадавших с травмами и ожогами разной степени тяжести отвезли в стационары краевых медцентров. Троих детей с травмами средней тяжести — в детскую краевую больницу. По поручению губернатора региона им окажут всю необходимую помощь.

Кто был в автобусе

По данным Telegram-канала Baza, в сгоревшем автобусе находились болельщики ставропольского гандбольного клуба «Виктор», которые возвращались с выездного матча против краснодарской команды СКИФ.

Хозяева одержали минимальную победу со счетом 30:29. Теперь у обоих клубов одинаковое количество очков — 7. После шести матчей «Виктор» занимает 4-е место в таблице, СКИФ — 5-е.

Реакция клуба

В ставропольском «Викторе» подтвердили информацию о том, что в аварию попали его болельщики.

«На сегодняшний матч в Краснодар отправились четыре автобуса: один с командой и три — с болельщиками «Виктора». Один из автобусов, выехав вечером в обратный путь, попал в ДТП в станице Старокорсунской, столкнувшись с фурой. Сообщаем, что среди пассажиров автобуса, к счастью, погибших нет. По поручению правительства Краснодарского края принимаются все меры для оказания необходимой помощи нескольким пострадавшим. Спасибо всем за участие и поддержку. Обязательно будем держать в курсе событий».

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