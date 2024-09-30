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Автобус молодежки «Факела» разбился всмятку на трассе. Есть погибший и раненый

Автобус молодежки «Факела» попал в ДТП на трассе М-4
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Футболисты молодежной команды «Факела» попали в аварию после матча с «Балтикой».
Фото Академия ФК «Балтика», ФК «Факел»
Но дети не пострадали.

На трассе М-4 «Дон» произошло ДТП с участием футболистов молодежной команды воронежского «Факела». Их автобус столкнулся с грузовиком, водитель которого погиб, а пассажир — ранен. Авария произошла еще в ночь на 28 сентября, однако подробности стали известны только сегодня.

Дети не пострадали

Молодежная команда возвращалась из Калининграда, где воронежцы играли со сверстниками из «Балтики» в рамках 23-го тура Молодежной футбольной лиги. «Факел-м» одержал победу со счетом 0:1.

В клубе официально подтвердили информацию о ДТП и заявили, что все футболисты целы: «Да, такая авария произошла. Все футболисты целы», — приводит слова пресс-службы «Факела» ТАСС.

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Также появились подробности случившегося от пресс-службы ГИБДД по Тульской области. Там сообщили, что автобус и грузовик ЗИЛ столкнулись 28 сентября около трех часов ночи на 309-м километре федеральной трассы М-4 «Дон» в районе города Ефремова. После столкновения грузовая машина врезалась в ограждение, съехала в кювет и опрокинулась.

«В результате ДТП водитель грузового автомобиля скончался на месте происшествия, пострадал его пассажир — мужчина 1992 года рождения. После оказания медицинской помощи отпущен», — цитирует пресс-службу ТАСС.

Не первая авария за последнее время

ДТП молодежки «Факела» — не единственное на прошедших выходных. В воскресенье в аварию попали болельщики гандбольной команды «Виктор». Фанаты возвращались из Краснодара после матча с местной командой СКИФ, однако возле станицы Старокорсунской автобус столкнулся с фурой и загорелся.

По данным «Российской газеты», на момент аварии в автобусе находились 49 человек, из них 25 пострадали. Девятерых из них (в том числе трех детей) госпитализировали с травмами разной степени тяжести. Водитель фуры погиб.

Футбол
ФК Факел (Воронеж)
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