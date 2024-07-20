Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Другое

Сегодня, 06:00

Международный день торта: дата, история и традиции праздника

Международный день торта отметят 20 июля
Анна Архипенко
Автор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Красивый торт с малиной
Фото istockphoto.com/olgakr

Удивительно, но один из праздников, посвященных дружбе и гармонии — это Международный день торта. Рассказали, как он появился, а также какие есть традиции, связанные с этим днем.

Когда отмечается Международный день торта

Международный день торта отмечается ежегодно 20 июля. Этот праздник не является выходным, потому что он не имеет официального статуса. В 2024 году Международный день торта выпадает на субботу.

Рецепты ПП-тортов. ПП-торты: простые рецепты с фото

История Международного дня торта

День торта зародился в 2009 году в «Королевстве любви» — некоммерческом союзе творческих людей в Милане. Праздник был придуман, чтобы напомнить человечеству о том, насколько важно жить мирно и дружно. А сблизиться и забыть обиды гораздо проще, если вы вместе едите вкусный торт.

Фото istockphoto.com/Zinkevych

Первые годы мероприятие проводилось на уровне одной страны. Но в 2011 году первый уже Международный день торта объединил людей из разных стран. Среди них — Россия, Беларусь, Молдавия, Азербайджан, Грузия, Армения, Израиль и США. Участники присылали фотографии своих тортов организаторам. С их помощью был создан огромный коллаж, который символизировал дружбу. Девизом праздника стало выражение — I cake you («Я иду к тебе с тортом»).

Традиции Международного дня торта

Международный день торта отмечается «Королевством любви» ежегодно, объединяя все больше людей. Каждый раз определяется новая тема (космическая, сказочная, планета любви, путешествие во времени). В мероприятиях принимают участие кондитеры, общественные организации и все желающие.

В России в Международный день торта обычно проходят конкурсы по изготовлению тортов. Волонтеры организуют праздничные мероприятия в детских клиниках: флешмобы и мастер-классы.

Приготовление торта
Фото istockphoto.com/alvarez

Интересные факты о тортах

  • Раньше тортом считался круглый хлеб, обжаренный с двух сторон.

  • Изначально в тортах во многих странах Европы обязательным ингредиентом было мясо.

  • Первый многоярусный свадебный торт был сделан в 1858 году для старшей дочери королевы Виктории. Он был покрыт чисто белой глазурью, поэтому сейчас она называется «королевской».

  • На свадьбах в XVIII веке маленькие кусочки торта пропускали через обручальное кольцо, а затем раздавали незамужним подругам невесты. Те клали их под подушку, чтобы им приснился их будущий муж.

  • Ставить свечи на торт было греческим новшеством. В Древней Греции верующие приносили в храм Артемиды круглые пирожные. Их украшали зажженными свечами, чтобы они светились, как Луна.

Как приготовить сырники: лучшие вкусные рецепты сырников. Как приготовить сырники из творога: 3 лучших рецепта
Увлечения
0
Читайте также
День дачника отметят в России 23 июля
Британские регбистки устроили фотосессию в нижнем белье перед Олимпиадой
Лукашенко раскритиковал отсутствие адекватной реакции на последствия бури
Соболев боится Жозе, Зобнин намекнул на уход Александра. Что происходит в «Спартаке»
В Пермском крае подросток изнасиловал и утопил несовершеннолетнюю
Такер Карлсон рассказал о личной беседе с Путиным после интервью
Популярное видео
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

День дачника: дата, история и традиции праздника

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости