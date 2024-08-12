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Сегодня, 07:00

Куда сходить с детьми в Астане: гид по самым интересным местам

Елизавета Зиновьева
Автор
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Семья в Астане
Фото istockphoto.com/Imgorthand

Казахстан становится все более популярным направлением для туристов, особенно для семей с детьми. Астана предлагает множество интересных мест, где отдохнуть смогут не только взрослые, но и юные путешественники.

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Рассказываем, куда можно отправиться в Астане, чтобы отдых оказался незабываемым.

Почему туристы выбирают Астану

Летний отдых в Астане привлекает путешественников не только уникальными достопримечательностями, но и комфортным климатом. Лето и начало осени здесь теплые и солнечные, с температурой в среднем около +25°C. Это создает идеальные условия для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе. Туристы ценят Астану за сочетание в ней современности и традиций: вас встретят футуристичные здания, просторные парки и дружелюбная атмосфера. Город впечатляет чистотой и безопасностью, а разнообразие культурных мероприятий и возможностей для семейного досуга делают Астану привлекательным направлением для отпуска.

Куда сходить с детьми в Астане

Этно-мемориальный комплекс Atameken

Парк-музей Atameken представляет собой миниатюрную копию Казахстана, где дети могут познакомиться с географией страны в увлекательной форме. Здесь представлены макеты основных достопримечательностей и природных объектов Казахстана. На территории музея, которая занимает около двух гектаров, разместились более 200 миниатюр, выполненных в масштабе 1:200. Здесь можно увидеть макеты известных мечетей, дворцов, башен, природных заповедников и горных вершин. Для детей это место становится настоящей находкой, ведь они могут «путешествовать» по всей стране, переходя от одного региона к другому, изучая географию и архитектуру Казахстана.

Этно-мемориальный комплекс Atameken
Фото Этно-мемориальный комплекс Карта Казахстана «Атамекен»

Парк «Арай»

Парк «Арай» — отличное место для прогулок на свежем воздухе. Здесь много зелени, уютные аллеи и игровые зоны для детей. В парке можно арендовать велосипеды, самокаты или просто устроить пикник на траве. Неподалеку находится выход на набережную. «Арай» также славится своими фонтанами, которые особенно красивы в вечернее время. Парк подходит для семейного отдыха и подарит множество идей для активного или расслабленного времяпрепровождения.

Аквапарк

В летнюю жару нет ничего лучше, чем освежиться в воде. Аквапарк в Астане предлагает большое количество аттракционов, а также бассейны с искусственными волнами. Детям будет интересно попробовать разные водные горки. А для малышей предусмотрены безопасные зоны с небольшой глубиной и мягким покрытием. Родители могут расслабиться на шезлонгах или активно провести время вместе с детьми, наслаждаясь водными развлечениями.

На территории комплекса также расположен океанариум, где юные туристы смогут познакомиться с разными видами рыб, и колесо обозрения. А чтобы дополнить культурную программу, можно посетить тематические театральные представления.

Фото istockphoto.com/Imgorthand

Столичный цирк

Цирк всегда был и остается любимым развлечением для детей. Место предлагает посетить захватывающие представления с участием животных, клоунов и акробатов. Шоу проходят круглый год, но летом они особенно красочные и яркие. Детям наверняка понравятся акробатические номера и возможность увидеть животных вблизи. Это отличное место для семейного досуга, которое подарит массу положительных эмоций.

Конгресс-центр «Экспо»

Это современное здание, построенное для международной выставки в 2017 году. Сегодня здесь ждут жителей города и туристов, которые хотят разнообразить свою культурную программу во время отдыха. В центре проводятся интерактивные выставки, тематические шоу и мастер-классы для детей.

Конгресс-центр Экспо
Фото Sadat / Zuma, Global Look Press

Здесь можно посетить образовательные экспозиции, посвященные науке и технологиям, а также отдохнуть в ресторанах с детскими меню и игровыми зонами. Рядом находится музей «Нур Алем», посвященный энергии будущего, который особенно понравится детям, интересующимся наукой. Конгресс-центр — идеальное место для познавательного и развлекательного семейного досуга.

ТРЦ «Хан Шатыр»

Если погода вдруг испортится, всегда можно отправиться в торгово-развлекательный центр «Хан Шатыр». Пожалуй, самый известный в Астане. Центр предлагает множество идей для семейного досуга: от магазинов и ресторанов до кинотеатров и детских игровых площадок. Особенность «Хан Шатыра» — крытый пляж с бассейнами и пальмами, где можно почувствовать себя на морском курорте, не покидая города. Также всем гостям запомнится и архитектура комплекса: он выполнен в форме огромного шатра со шпилем.

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