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10 октября, 14:30

Экс-футболиста «Локомотива» и сборной Украины Алиева объявили в розыск. Он призывал к насилию над мирными жителями в Курской области

Экс-футболиста «Локомотива» Алиева объявили в розыск в России
Артем Белинин
Корреспондент
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Александр Алиев.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Неадекватный.

МВД РФ объявило в розыск экс-футболиста сборной Украины, «Локомотива», «Анжи» и киевского «Динамо» Александра Алиева. Соответствующая карточка появилась в базе розыска.

«Александр Александрович Алиев, 03.02.1985. Разыскивается по статье УК», — сказано в базе.

Алиев призывал убивать мирных жителей

Розыск со стороны МВД — следствие решения Следственного комитета России от 30 августа. Тогда в отношении Алиева было возбуждено уголовное дело: «Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Следователями столичного СК Алиев объявлен в розыск. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — говорилось в заявлении СК

Причиной стал видеоролик, размещенный Алиевом в социальных сетях — на нем он желал удачи солдатам ВСУ, вторгнувшимся в Курскую область, и призывал их убивать мирных жителей.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сам Алиев — из России

Самое удивительное в этой истории, что Алиев — уроженец Хабаровска, а его родители, по некоторой информации, проживают в Курске. Ранее полузащитник выступал за российские клубы («Локомотив», «Анжи»), у него есть гражданство нашей страны.

«Не скрою, у меня есть российский паспорт. Когда я перешел в «Локомотив», руководство «Локомотива» помогло мне восстановить мой российский паспорт. Я не скрываю этого», — рассказывал Алиев в 2017 году.

Александр Алиев. «Алиев — «умник». Пусть зайдет в палаты, где врачи борются за жизнь людей». Погребняк ответил украинскому футболисту, назвавшему коронавирус фейком

В феврале 2022 года экс-футболист заявлял о готовности защищать Украину: «ОГО — Остаюсь Горжусь Обороняю! К обороне столицы мы готовы», — писал Алиев в социальных сетях, прикладывая фотографию оружия. Однако неизвестно, бывал ли Александр на фронте на самом деле.

Известно, что родители, проживающие в России, не поддерживают контакт с сыном. «Вообще не держу связь, и все», — рассказывала Mash мать Алиева. Отец также подтверждал, что общения нет.

Александр Алиев
Сборная Украины по футболу
ФК Локомотив (Москва)
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