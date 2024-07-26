День Воздушно-десантных войск (или День ВДВ, как его чаще всего называют) отмечают в России в начале августа. Несмотря на то, что официальный статус праздник получил только в 2000-х, он имеет немало особенных традиций. И это не только купание в фонтанах. Рассказываем, когда появился День ВДВ и как его принято отмечать.

Когда будет день ВДВ в 2024 году

День Воздушно-десантных войск отмечают 2 августа. В этом году дата выпадает на пятницу. День зафиксирован в государственном календаре праздничных дней и является памятным для Вооруженных сил Российской Федерации. Однако несмотря на это, 2 августа — это не выходной.

Фото Павел Бедняков, Известия

Когда появились Воздушно-десантные войска

Дата праздника выбрана неслучайно. Именно 2 августа считается днем рождения «крылатого десанта». В этот день в 1930 году группа из 12 десантников совершила тренировочный прыжок с бомбардировщика ТБ-3 под Воронежем.

Уже через год в СССР начали формировать первые десантные части, а в 1992-м они вошли в состав Военно-воздушных сил. Самостоятельным родом войск десантники стал почти через десятилетие — в 1941 году.

Свои знаменитые голубые береты и тельняшки военнослужащие этих подразделений получили в период 1950-1960-х, когда Воздушно-десантными войсками командовал герой СССР Василий Маргелов. В честь него ВДВ также в шутку расшифровывают как «войска дяди Васи».

Когда появился День ВДВ

Свой профессиональный праздник «крылатый десант» отмечает давно. Но массовость и свои знаменитые традиции День ВДВ начал обретать только в 1990-х. Однако несмотря на это, даже в то время праздник не был официальным.

Такой статус День ВДВ приобрел только 31 мая 2006 года, когда президент России Владимир Путин подписал указ «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации».

Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Традиции Дня ВДВ

Купание в фонтане, пожалуй, первое, что приходит в голову россиянам, когда они слышат про День ВДВ. Это и правда самая популярная и известная традиция этого праздника. Откуда она появилась, точно неизвестно. Есть интересная версия, что купаясь в фонтане, десантники выражают свою любовь к небу, которое отражается в воде.

Однако в последние годы традиция постепенно сходит на нет — против выступают городские власти. Они либо устанавливают запрет на купание в фонтанах, либо вообще закрывают и выключают их 2 августа.

Но у «голубых беретов» есть и другие способы отметить профессиональный праздник. Например, по еще одной традиции на день ВДВ принято есть арбузы. Считается, что она появилась у десантников в конце 1980-х годов после вывода советских войск из Афганистана. Однако объяснить эту традицию можно еще и тем, что в августе арбузы в принципе пользуются большим спросом у россиян.

Фото Комсомольская Правда, Global Look Press

Кроме этого, 2 августа десантники также традиционно устраивают автопробеги с флагами ВДВ.

Чествуют «голубых беретов» не только члены семьи и близкие. В этот день также принято награждать лучших десантников, а наиболее отличившиеся получают новые звания и должности. «Голубых беретов» традиционно поздравляют министр обороны и президент России.

Фото Сергей Коньков, Известия

В День ВДВ «крылатый десант» также обязательно вспоминает своих погибших товарищей. Военнослужащие собираются у мемориалов воинам-десантникам и возлагают цветы.

Где празднуют День ВДВ

В каждом городе у «голубых беретов» есть места, где принято собираться 2 августа. Часто это парки или центральные улицы и площади.

В Москве это, например, ВДНХ, где каждый год традиционно устраивают концерты и разные мероприятия. Также десантники собираются в Парке Горького, в котором для всех желающих работает полевая кухня, и на Красной площади — тут устраивают показательные выступления и проходят парадные расчеты.

Кроме того, покровителем Военно-десантных войск считается пророк Илья. Поэтому многие военные 2 августа приходят на Ильинку, где находится его храм, и совершают крестный ход в честь пророка.

Фото Алексей Майшев, Известия

В Санкт-Петербурге «крылатый десант» собирается на Марсовом поле, возлагая цветы к Вечному огню, и Серафимовском кладбище. Там у памятника воинам-десантникам проводятся церемонии в память павших.

В Петербурге также находится Сквер имени Василия Филипповича Маргелова, бывшего командующего ВДВ. В нем каждый год проводятся праздничные мероприятия, которые начинаются с торжественно-траурного митинга.