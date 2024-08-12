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День флага России — 2024: дата, история и традиции государственного праздника

День Государственного флага России отметят 22 августа
Анна Архипенко
Автор
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Флаг России над Кремлем
Фото istockphoto.com/Fotokot197

Ежегодно в России отмечают важный для всей страны праздник — День Государственного флага. Рассказали, как появился российский триколор, а также об истории торжества в честь него.

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Когда отмечается День флага России

День флага России отмечается ежегодно в фиксированную дату — 22 августа. В 2024 году он выпадает на четверг. Этот день будет рабочим.

Девушка с российским флагом
Фото istockphoto.com/Rossella De Berti

История Дня флага России

Праздник был утвержден после августовского путча 1991 года. Дата была выбрана не случайно. 22 августа 1991 года Верховный Совет РСФСР принял постановление «Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР», по которому триколор стал официально обозначать Российскую Федерацию. Три года спустя первый президент страны Борис Ельцин объявил эту дату государственным праздником.

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История флага России

Известному триколору около 350 лет. Государственный флаг в России появился на рубеже XVII-XVIII веков. Впервые бело-сине-красное знамя с нашитым на нем двуглавым орлом было поднято на военном корабле «Орел». Его построили по указу Алексея Михайловича, отца Петра I. Однако доподлинно неизвестно, как именно были скомбинированы цвета в этом флаге.

При Петре I появилось так называемое знамя царя Московского. 31 января (20 января по старому стилю) 1705 года монарх издал указ, согласно которому на торговых судах должны поднимать бело-сине-красный флаг. Причем он сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос.

Флаг России на здании
Фото istockphoto.com/Anna Linda Knoll

Государственным триколор официально стал только в конце XIX века. В 1896 году император Николай II повелел, «что национальным флагом должен почитаться во всех случаях флаг бело-сине-красный».

После распада империи Советская Россия в 1918 году отказалась от триколора. Его заменили красным знаменем с серпом и молотом.

Обратно триколор вернулся только 22 августа 1991 года. Тогда Верховный Совет РСФСР принял постановление, согласно которому бело-сине-красный флаг стал официальным Национальным флагом Российской Федерации.

Официального толкования значения цветов триколора нет. Чаще всего используется следующая трактовка: белый цвет означает мир, чистоту, благородство; синий — духовность, постоянство; красный цвет — силу и кровь, пролитую за Отечество.

Как отмечают День флага России

В День флага России во всех регионах страны проходят торжественные шествия, патриотические мероприятия, спортивные соревнования, концерты. Праздник начинается с поднятия флага под гимн России. Президент и высокопоставленные чиновники поздравляют граждан и вручают государственные награды.

Флаг России
Фото istockphoto.com/macky_ch

В День флага России уже не раз устанавливали рекорды. Например, 22 августа 2020 года парашютисты развернули в небе над Подмосковьем триколор площадью 5 тыс. кв. м. А в Омске в 2014 году у одного из местных торговых комплексов собрали триколор из 225 автомобилей.

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