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День дачника: дата, история и традиции праздника

День дачника отметят в России 23 июля
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Девушка на даче
Фото Mkovalevskaya/istockphoto.com
В России насчитывается более 60 миллионов дачников.

День дачника — неофициальный праздник, который ежегодно отмечают любители загородной жизни в России. Миллионы россиян с мая по октябрь проводят время на дачах вдали от города. По данным последней сельхозпереписи, в России насчитывается более 60 миллионов дачников.

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Рассказали, когда отмечается День дачника в России в 2024 году и какие есть традиции, связанные с этим днем.

Когда отмечается День дачника в России

День дачника в России ежегодно отмечается в 23 июля. В 2024 году праздник выпал на вторник. Официально дата торжества пока не установлена.

Почему День дачника принято отмечать в эту дату, неизвестно. Однако существует мнение, что ее взяли из романа российского писателя Владимира Мегре «Звенящие кедры России». Главная героиня Анастасия предложила начать отмечать новый праздник — День дачника. Тогда кавалер предложил делать это каждый год 23 июля, потому что в этот день девушка празднует день рождения.

Не стоит путать День дачника с Днем садовода, который отмечается 1 мая. В 2017 году народный артист России и депутат Государственной Думы Иосиф Кобзон выступил с предложением утвердить День садовода в общенациональный календарь праздников. Также певец посвятил им гимн Союза садоводов России. Сам артист был заядлым любителем загородной жизни, он владел земельным участком в Баковке, по соседству с базой футбольного клуба «Локомотив».

Фото DezignerAkhmeed/iStock

История дачных хозяйств в России

Впервые дачи в нашей стране появились в XVIII веке. Земельные участки под Петербургом принадлежали статским советникам, штабс-капитанам и коллежским регистраторам, которые получили их от Петра I с целью всегда быть рядом. Владельцы возводили дома, организовывали застолья, игры и танцы.

В СССР назначение загородного дома изменилось. Теперь вместо отдыха стало популярно выращивать фрукты и овощи, чтобы делать заготовки на зиму. Правда, имели свои участки не все, в основном они принадлежали офицерам, работникам культуры, политикам и партийным руководителям.

Сегодня дача остается популярным местом отдыха россиян. Здесь проводят выходные и майские праздники. Это возможность переключиться от городской суеты. Также осталась традиция на огородах выращивать овощи и ягоды.

Если раньше дача представляла собой участок земли с деревянным домом, то сейчас это могут быть многоэтажные коттеджи с лужайкой, беседками, бассейном и детской площадкой вместо огорода.

Фото mediaphotos/iStock

Традиции Дня дачника

Строгих традиций в этот день нет. Как правило, дачники с семьями собираются за городом, жгут костры и жарят шашлыки, приглашают гостей и угощают их собственным урожаем. Также принято поздравлять соседей. В качестве подарков можно преподносить саженцы, рассаду, инвентарь для работ на огороде.

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