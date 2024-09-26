Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Другое

Сегодня, 20:15

Друг Роналду вышел из тюрьмы и снялся в порно. В начале карьеры Криштиану считал его талантливее себя

Бывший одноклубник Криштиану Роналду снялся в порно
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фабиу Паим.
Фото соцсети
Фабиу Паим (слева) на матче сборной Португалии.
Фото соцсети
1/2
Выбрал тусовки, а не футбол.

В 2003 году Криштиану Роналду, прибыв в «Манчестер Юнайтед», сказал журналистам: «Если вы думаете, что я хорош, просто подождите, пока вы увидите Фабиу Паима».

Футболист в то время выступал за академию «Спортинга» и считался настолько многообещающим талантом, что ему платили 4400 фунтов в неделю в 13-летнем возрасте плюс годовой бонус в размере 130 000 фунтов.

Потенциал в итоге реализовать не удалось — все из-за свалившихся денег, славы и тусовочного образа жизни.

«В 16 лет на меня упали огромные деньги. Раньше я копил на рваные бутсы, а затем смог позволить себе машину и дом за одну зарплату. Мне никто не помог в то время», — говорил Паим SunSport.

Криштиану Роналду. Биография Криштиану Роналду: история звездного бомбардира из Португалии

Фабиу правда был так талантлив?

Около 20 лет назад ему пророчили большую карьеру и называли вторым по таланту португальцем после Эйсебио. Паим сыграл более 40 матчей за сборные Португалии в юношеских категориях и попал на радар «Челси», в который перебрался в 2008 году на правах аренды. Но поездка в Лондон оказалась неудачной, все четыре месяца Фабиу играл за резерв.

После этого футболист вернулся в «Спортинг», но избалованный мальчик клубу был уже не нужен, и он начал свой путь по командам низших дивизионов. Ничего хорошего из этого не вышло. Сменив большое количество коллективов, он объявил о завершении карьеры в 2021 году.

Фабиу Паим (слева) на матче сборной Португалии.
Фото соцсети

Нацелился на карьеру в порно

В 2019-м у Фабиу были проблемы с законом — его арестовали в Португалии за хранение наркотиков. После 11 месяцев, проведенных в тюрьме, его интересы изменились, но не в лучшую сторону. Паим заявил о мечте сняться в порно. И минувшим летом она осуществилась.

Экс-футболист сыграл роль в фильме для взрослых вместе с известной португальской актрисой и моделью Дианой Мелансией.

«Бывают дни, когда мы чувствуем себя детьми в парке развлечений. Этот блеск в наших глазах, волнение и энтузиазм оттого, что мы впервые оказались в новом месте. Вот что я почувствовал в день, который навсегда останется в памяти», — написал он в соцсетях, сопроводив пост кадром со съемок.

Паим с оптимизмом смотрит в будущее и с грустью вспоминает о прошлом. За последние годы он даже открыл специальный центр для молодых футболистов, где им рассказывают, как себя нужно вести за пределами поля.

Криштиану Роналду
Читайте также
В Пермском крае задержали мужчину за домогательства семилетней девочки в Сети
Глушенков никак не отмоется от слов о сборной, Радимов объяснил, зачем Семаку Соболев
В Испании фаната получил год тюрьмы за оскорбления Винисиуса
Путин рассказал об изменениях в ядерной доктрине РФ. Главное
Защитник «Металлурга» Еременко заявил о мечте сыграть в НХЛ
The New York Times узнала о предъявлении уголовных обвинений мэру Нью-Йорка
Популярное видео
Вячеслав Буцаев — новый тренер «Барыса»
Немировски покинул пост тренера «Барыса»
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Деанджело в СКА, первая отставка в КХЛ: студия «СЭ»
«С ним можно в разведку». В Магнитогорске проводили легенду КХЛ
Тони Деанджело пополнил состав СКА
Мичков отдал две голевые, Мирошниченко забил
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Падение «Барыса» и старт предсезонки в НХЛ
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
У «Динамо» — две победы в семи играх, Спунер вернется в «Авангард»
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости