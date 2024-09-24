Звезда «Дома-2» впервые показала лицо дочери от Промеса. Раньше Квинси запрещал ей это делать
Мэри Кулешова, мать дочери Квинси Промеса, впервые продемонстрировала лицо ребенка в соцсетях.
«Знакомьтесь, Кейси Мэй Промес. А как вас зовут?» — подписала фото Кулешова.
Квинси запрещал Кулешовой показывать лицо ребенка
В июне мама девочки пожаловалась своим подписчикам, что футболист не разрешает ей публиковать снимки, на которых видно лицо ребенка. Кулешова скрывала его смайлами и эмодзи.
«Я бы очень хотела и могла бы показать с первых дней жизни. Но вторая сторона сказала — только с года жизни. Я попробую договориться, чтобы пораньше. Я не вынесу эти смайлики целый год», — говорила Мэри.
Кто такая Кулешова?
Экс-звезде «Дома-2» Мэри Кулешовой 28 лет. Она вылетела с проекта за многочисленные эпизоды с драками. Девушка неоднократно намекала в соцсетях на свою связь с бывшим игроком «Спартака». Мэри возила с собой в машине сувенирную фигурку Промеса и не скрывала, что находится в положении. Правда, долгое время хранила в секрете информацию о том, кто именно является отцом ребенка.
Пятый ребенок
Личная жизнь Квинси закручена похлеще его криминальных похождений. Долгое время он был женат на девушке по имени Джейми, с которой познакомился еще в 18 лет. Она родила ему четверых детей — двух сыновей и двух дочерей.
После скандальной истории в ОАЭ появилась информация, что у Промеса есть интрижка с рэпершей Табатой Робинсон. Позднее выяснилось, что исполнительница — не единственная девушка спортсмена. Квинси встречался с Кулешовой в Дубае, когда у «Спартака» были там сборы. Все это случилось до громкой истории с арестом, в которую угодил игрок.
Как дела у Промеса
Сейчас голландец находится в Дубае, где с февраля ожидает решения о собственной экстрадиции в Нидерланды. Форвард был задержан при вылете «Спартака» домой со сборов, так как стал виновником ДТП и уехал с места происшествия: впоследствии это дело было закрыто, но Промес остался в Эмиратах. Слушание по его делу может пройти в ноябре.
В начале сентября 32-летний футболист подписал годичный контракт с местным клубом «Юнайтед» из второй лиги ОАЭ.