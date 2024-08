История Бритни Спирс: от «Клуба Микки Мауса» до экранизации биографии

История жизни популярной и скандальной американской певицы 2000-х.

Бритни Джин Спирс

Дата рождения: 2 декабря 1981 года

Место рождения: Мак-Ком (штат Миссисипи, США)

Рост: 163 см

Род деятельности: певица

Начало карьеры: 1992 год

Супруг: Джейсон Аллен Александр (в браке в 2004 году), Кевин Федерлайн (с 2004 по 2007), Сэм Асгари (с 2022 по 2024)

Детство и юность Бритни Спирс

Бритни Спирс родилась 2 декабря 1981 года в Мак-Ком (штат Миссисипи, США) в самой обычной семье. Ее отец Джеймс Парнелл Спирс был поваром, хотя имел строительное образование. Мать Линн Айрен Бриджес работала учителем младших классов, а также была тренером по аэробике.

Девочка росла творческой натурой. Она пела в хоре. Также Бритни профессионально занималась художественной гимнастикой, принимала участие в региональных соревнованиях.

Однажды по телевизору она увидела детскую телепередачу «Клуб Микки Мауса», куда набирали детей. Родители по просьбе дочери привели ее на кастинг. Благодаря продюсерам она начала обучаться в нью-йоркской школе исполнительского искусства актерскому мастерству и хореографии. С 14 лет девочка являлась полноценной участницей «Клуба Микки Мауса». Бритни присоединилась к будущим мировым звездам — Кристине Агилере, Джастину Тимберлейку, Джейси Шазе.

В 1994 году телепрограмму закрыли, Спирс пришлось вернуться в родной город, однако девушка не перестала мечтать стать звездой. Она записала на кассету несколько песен Уитни Хьюстон в своем исполнении и разослала звукозаписывающим студиям. Ответ пришел от продюсеров компании Jive Records. Они взялись за ее раскручивание.

Бритни Спирс. Фото Global Look Press

Музыкальная карьера Бритни Спирс

В конце 90-х за молодую певицу взялся продюсер Мак Мартин, известный по работе с Backstreet Boys и N'Sync. Именно он предложил ей записать трек под названием Baby One More Time («Малыш, еще раз»). Песня стала настоящим хитом, дебютировала на первой строчке рейтинга Billboard 200. Бритни Спирс стала популярной среди молодежи. Она записала свой первый альбом и отправилась в турне по стране.

Параллельно Спирс начала работу над второй пластинкой Oops... I Did It Again («Упс, я снова это сделала!»), который вышел в 2000 году. Диск также имел мировой успех. В первую неделю было продано порядка 1,3 миллиона копий. Этот рекорд многие годы никто не мог побить.

Благодаря популярности Спирс предлагали огромные рекламные контракты. Так, в 2001 году певица снялась в ролике для Pepsi, что положительно сказалось на ее карьере.

Третью пластинку Britney («Бритни») певица выпустила в 2001 году. В нее вошел трек I Love Rock 'n' Roll («Я люблю рок-н-ролл»), который стал ее визитной карточкой. Также она записала дуэт с Майклом Джексоном The Way You Make Me Feel («То, как ты заставляешь меня чувствовать»). Американская певица плодотворно работала и уже через два года презентовала четвертый диск In the Zone («В зоне»). Сингл Toxic («Токсичный»), который вошел в диск, принес Спирс премию «Грэмми».

После выхода студийного альбома Blackout («Затемнение») в 2007 году Бритни получила сразу три награды MTV Video Music Awards. Через год вышел еще один диск под названием Circus («Цирк»), который также имел успех и занял первые строчки чартов в девяти странах. Спирс была единственной среди молодых артистов, чьи альбомы шесть раз взбирались на вершины хит-парадов в США. В поддержку пластинки исполнительница отправилась в мировое турне The Circus Starring Britney Spears («На арене цирка — Бритни Спирс»), в рамках которого выступила в Москве. Американская поп-певица дала концерт в «Олимпийском».

Премьера диска Femme Fatale («Роковая женщина») в 2011 году была омрачена слитыми в сеть треками до даты презентации. Зато ее работу отметили специальной наградой имени Майкла Джексона «Признание поколения» от MTV Video Music Awards. Награду Спирс получила из рук Леди Гаги.

Для пластинки Britney Jean («Бритни Джин»), выпущенной в 2013-м, певица записала дуэты с сестрой Джейми Линн Спирс и молодой артисткой Sia.

В 2015-м Бритни Спирс заключила контракт с Park Theater в Лас-Вегасе. В рамках договора за каждое свое выступление с программой The Queen of Vegas («Королева Вегаса») певица получила 500 тысяч долларов, писал Daily Mail. В 2016-м она выпустила свой последний альбом Glory («Слава»).

С 2019 года Спирс взяла паузу в концертной деятельности из-за болезни отца. Певица прервала молчание только в 2022-м, записав дуэтную песню с Элтоном Джоном Hold Me Closer («Обними меня крепче»).

Бритни Спирс. Фото Соцсети

Скандалы с Бритни Спирс

Популярная певица часто подвергалась критике из-за своей внешности. Поклонники ругали кумира из-за того, что артистка не хочет заниматься своей фигурой. Также фанаты отмечают, что Спирс прибегала к пластической хирургии, сделав коррекцию формы носа, увеличение груди и подтяжку кожи на животе.

В 2007 году певица впала в депрессию из-за смерти своей тети. Поп-исполнительница побрилась налысо, что вызвало насмешки со стороны общественности. Также у нее обострились проблемы с наркотиками. Зимой 2008 года ее положили в психиатрическое отделение. Суд запретил ей видеться с детьми и признал ее временно недееспособной.

В качестве опекуна Бритни был назначен ее отец Джеймс Парнелл Спирс. Он взял полный контроль над ее жизнью. Например, заставил поставить внутриматочную спираль, чтобы дочь больше не могла иметь детей. Звезда не могла жить полноценной жизнью, распоряжаться своими деньгами.

Поклонники даже запустили акцию в ее поддержку #FreeBritney («Освободите Бритни»). Коллеги певицы поддержали ее в желании освободиться от опеки контролирующего отца. Артистка подала в суд, и в 2021 году ее все же признали дееспособной.

Бритни Спирс с бывшим мужем Сэмом Асгари. Фото Global Look Press

Личная жизнь Бритни Спирс

Первый громкий роман у яркой блондинки был с певцом Джастином Тимберлейком. Они познакомились в «Клубе Микки Мауса» и встречались в период с 1999 по 2002 годы. После расставания музыкант посвятил ей песню Cry Me a River («Пускай слезу»).

В 2004-м Спирс вышла замуж за своего друга Джейсона Александера, однако их брак просуществовал всего лишь 55 часов. Дело в том, что мать певицы была против их союза. Женщина выгнала избранника дочери из дома.

Бритни недолго была одна: в том же году она связала себя узами брака с танцором Кевином Федерлайном. В семье появились двое сыновей: Шон Престон (родился в 2005 году) и Джейден Джеймс (2006). В 2007 году супруги расстались.

В 2016 году артистка закрутила роман с фитнес-инструктором Сэмом Асгари. Молодые люди познакомились на съемках клипа. Пара поженилась в 2022 году. На свадьбе присутствовали Мадонна, Пэрис Хилтон, Дрю Бэрримор, Селена Гомес и Донателла Версаче. Но через год Асгари сделал заявление, что они расстались.

После развода Бритни Спирс начала встречаться с домработником Полом Солизом. Известно, что нового избранника обвиняли в продаже наркотиков и незаконном хранении оружия.

Бритни Спирс. Фото Global Look Press

Бритни Спирс сейчас

В 2023 году певица выпустила автобиографию The Woman in Me («Женщина во мне»). В России книга должна выйти осенью 2024 года. Летом стало известно, что режиссер Джон М. Чу снимет экранизацию мемуаров поп-дивы. Продюсером картины назначен Марк Платт, известный по работе над такими фильмами, как «Русалочка», «Круэлла» и «Ла-Ла Ленд».

Обладательница «Грэмми» продолжает вести соцсети. Правда, выкладывает туда странные видео. Самым обсуждаемым стал ролик, где она танцует с ножами. Часто на кадрах звезда предстает почти без одежды.

Весной 2024 года Бритни Спирс возобновила отношения со своими сыновьями. Звездные наследники отказались общаться с матерью за два года до этого.

10 лучших песен Бритни Спирс по версии Apple Music

Toxic

Oops...I Did It Again

Gimme More

...Baby One More Time

Womanizer

Circus

Scream & Shout

Hold Me Closer

I'm A Slave 4 U

Lucky

Соцсети и сайт Бритни Спирс

* соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ