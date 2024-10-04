Расизм по-фински. Из-за кричалок в адрес россиян даже пришлось остановить футбольный матч

Досталось Сергею Еременко и Сергею Лазареву.

Матч второго дивизиона чемпионата Финляндии по футболу между ТПС и «Яро» был прерван из-за расистских кричалок в адрес Сергея Еременко и Сергея Лазарева. Болельщики оскорбляли спортсменов из-за их российского гражданства.

Что произошло

Команды встречались вечером 3 октября. ТПС разгромил соперника (3:0), но в конце первого тайма игру остановили из-за поведения фанатов хозяев. С трибун неслись расистские оскорбления в адрес футболистов «Яро» Сергея Еременко и Сергея Лазарева, имеющих в том числе паспорт РФ.

По словам спортивного директора клуба Тобиаса Странда, такое же поведение болельщиков было замечено и на первой встрече команд в сезоне, которая прошла 2 июня и закончилась минимальной победой ТПС (1:0).

Сергей Еременко — младший брат бывшего футболиста ЦСКА, «Рубина» и других российских клубов Романа. Он выступал за молодежные сборные Финляндии, но потом поменял спортивное гражданство, чтобы не считаться в России легионером. Футболист играл за «Спартак-2» и «Оренбург», однако ни разу не вышел на поле в РПЛ.

Сергей Лазарев — основной вратарь «Яро». Он является гражданином России и тоже ранее числился в «Спартаке-2». В январе 2020-го Лазарев переехал в Финляндию.

Сергей Еременко. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как отреагировали

Службы правопорядка на стадионе вычислили семерых болельщиков ТПС, выкрикивающих расистские оскорбления, и удалили их с матча.

«Приносим извинения за поведение наших болельщиков всему футбольному сообществу, но особенно команде «Яро». Нам стыдно и жаль, что игроки команды во второй раз подверглись расистским высказываниям в матче с нами. У нас полная нетерпимость к расизму, и люди, которые ведут себя расистским или неподобающим образом, не приветствуются в ТПС», — выступил с заявлением на официальном сайте спортивный директор клуба Ким Экроос.

Также в заявлении говорится, что, несмотря на отсутствие системы запретов на посещение стадионов, ТПС будет продолжать удалять болельщиков, выкрикивающих расистские оскорбления. В случае, если нарушителей удастся идентифицировать, им все же не разрешат присутствовать на домашних матчах команды.

Коллега Экросса из «Яро» Тобиас Странд принял извинения, но отметил — подобное поведение фанатов нельзя оставлять безнаказанным.

«Команды должны понести серьезное наказание, которое действительно ощущается. Одним из вариантов может быть проведение следующего домашнего матча без зрителей. Так поступают на международном уровне», — заявил Странд.

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Это уже не первый расистский скандал в финском футболе

Скандалы на расистской почве в последнее время в финском футболе встречаются нередко. В августе судья Мохаммад Аль-Эмара прервал игру в городе Оулу из-за оскорблений в свой адрес. Хотя семья арбитра приехала в скандинавскую страну из Саудовской Аравии, когда он был еще ребенком.