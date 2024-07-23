Самая красивая байкерша России Татьяна Озолина погибла в ДТП в Турции

В Турции погибла блогер Татьяна Озолина, известная как МотоТаня, которая вела блог о жизни мотоциклистки.

Как сообщает Telegram-канал «Baza», ДТП с участием Озолиной, ее друга и байкера из Эр-Рияда Онура Обата произошло в районе Милас Муглы. Увидев машину впереди, Татьяна начала притормаживать, а байкер, который ехал сзади, этого не заметил и немного боднул мотоцикл Озолиной. После чего девушка потеряла управление и улетела в кювет.

Фото Telegram-канал «Baza»

По данным источника, предварительная причина смерти МотоТани — травма шеи. Блогер скончалась до приезда скорой помощи. Онур Обат попал в больницу с переломом ноги, а друг Озолиной не пострадал.

У Татьяны остался 13-летний сын. Сейчас близкие Озолиной занимаются вопросами транспортировки ее тела на родину.