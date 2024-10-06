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В Норильске арестовали боксера, который насмерть сбил 14-летнюю девочку

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Фото Global Look Press

Житель Норильска арестован за ДТП со смертельным исходом, информирует ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Как утверждает РИА Новости, речь идет о боксере Шарпудине Уразбаеве из Чечни.

У&nbsp;офиса Wildberries произошла перестрелка. Двое бойцов ММА пострадали в перестрелке у офиса Wildberries. Один скончался, второй — в тяжелом состоянии

По данным следствия, происшествие произошло вечером 3 октября, когда 25-летний житель Норильска на своем автомобиле сбил 14-летнюю девочку. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и от полученных травм скончалась на месте.

Отмечается, что ранее обвиняемый был лишен прав за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Источник: РИА Новости
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