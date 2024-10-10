В Федерации армрестлинга Подмосковья проведут внутреннюю проверку

Федерация армрестлинга Московской области проведет внутреннюю проверку после задержания тренера по подозрению в растлении детей, сообщил глава организации Илья Парамонов.

«Внутренняя проверка обязательно будет проведена», — приводит слова Парамонова РИА Новости.

10 октября стало известно, что в Подмосковье был задержан 35-летний тренер по подозрению в совершении развратных действий в отношении шести несовершеннолетних.