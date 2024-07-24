Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Другое

Сегодня, 23:08

Спортивные лиги смогут организовывать турниры с участием иностранцев

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предоставляет профессиональным спортивным лигам возможность организовывать соревнования с участием иностранных спортсменов, сообщает ТАСС со ссылкой на документ, опубликованный на портале правовой информации.

Отмечается, что спортивные лиги также смогут разрабатывать регламенты соревнований независимо от международных и общероссийских спортивных федераций, самостоятельно утверждать календарные планы, при этом обязательно включая в них периоды без соревнований, с учетом сроков участия сборных России в Олимпийских играх и чемпионах мира.

Кроме этого, у лиг будет право утверждать условия и порядок перехода спортсменов и тренеров в другие профессиональные клубы, определять размер денежных выплат в связи с этими переходами. Помимо вышеперечисленного, лиги получат возможность аккредитовывать агентов и устанавливать правила, регулирующие их деятельность.

Источник: ТАСС
1
0
Читайте также
В Париже начинаются соревнования летних Олимпийских игр 2024
Джо Байден обратится к нации после выхода из президентской гонки: что он скажет
На Украине испугались «перезагрузки» отношений США и России при Трампе
«Трактор» сражается за Кузнецова, «Динамо» верит в новенького из США. Трансферные новости КХЛ
Путин по видеосвязи открыл социальные объекты в новых регионах России
В СК РФ перечислили инициативы по улучшению миграционного законодательства
Популярное видео
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Друг погибшей МотоТани считает виновником ДТП турецкого блогера Онура

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости