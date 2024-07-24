Спортивные лиги смогут организовывать турниры с участием иностранцев

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предоставляет профессиональным спортивным лигам возможность организовывать соревнования с участием иностранных спортсменов, сообщает ТАСС со ссылкой на документ, опубликованный на портале правовой информации.

Отмечается, что спортивные лиги также смогут разрабатывать регламенты соревнований независимо от международных и общероссийских спортивных федераций, самостоятельно утверждать календарные планы, при этом обязательно включая в них периоды без соревнований, с учетом сроков участия сборных России в Олимпийских играх и чемпионах мира.

Кроме этого, у лиг будет право утверждать условия и порядок перехода спортсменов и тренеров в другие профессиональные клубы, определять размер денежных выплат в связи с этими переходами. Помимо вышеперечисленного, лиги получат возможность аккредитовывать агентов и устанавливать правила, регулирующие их деятельность.