Реакция Трампа и первые секунды после попадания пули

Появилось видео реакции бывшего президента США Дональда Трампа после того, как на него было совершено покушение в штате Пенсильвания.

Трамп, в окружении сотрудников Секретной службы, поднял вверх сжатый кулак. На его лице была видна кровь.

Звуки стрельбы прервали предвыборный митинг Трампа в Батлере, Пенсильвания. Сообщается, что во время покушения один человек погиб, двое находятся в критическом состоянии. Трамп был ранен в правое ухо, он уже выписан из больницы и заявил, что с ним все в порядке.

Reuters сообщает, что Федеральное бюро расследований (ФБР) взяло на себя ведущую роль в расследовании инцидента на митинге Трампа. CNN утверждает, что ФБР уже опознало подозреваемого, им оказался 20-летний мужчина из Пенсильвании.