Путин заявил, что в РФ ежегодно будет строиться не менее 350 спортобъектов в малых городах и селах

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что из средств федерального бюджета в ближайшие шесть лет будет выделено не менее 65 миллиардов рублей на строительство спортивных объектов в малых городах и селах.

«В планах ежегодно строить только за счет федеральной поддержки не менее 350 спортивных объектов. В первую очередь — в малых городах и селах. Речь об универсальных комплексах и быстровозводимых площадках», — приводит слова Путина ТАСС.