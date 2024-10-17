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Путин заявил, что в РФ ежегодно будет строиться не менее 350 спортобъектов в малых городах и селах

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Президент РФ Владимир Путин сообщил, что из средств федерального бюджета в ближайшие шесть лет будет выделено не менее 65 миллиардов рублей на строительство спортивных объектов в малых городах и селах.

«В планах ежегодно строить только за счет федеральной поддержки не менее 350 спортивных объектов. В первую очередь — в малых городах и селах. Речь об универсальных комплексах и быстровозводимых площадках», — приводит слова Путина ТАСС.

Источник: ТАСС
Владимир Путин
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