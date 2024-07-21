Президент США Байден заявил о выходе из борьбы за переизбрание на второй срок

Президент США Джо Байден сообщил в социальных сетях, что не намерен добиваться переизбрания на выборах главы государства.

«Для меня было величайшей честью служить для вас президентом. И хотя я намеревался добиваться переизбрания, я уверен, что для партии и страны будет лучше, если я выйду [из гонки] и сконцентрируюсь на том, чтобы исполнять обязанности президента до конца срока», — проинформировал Байден.

В заявлении Байден перечислил свои успехи на посту президента. Однако 81-летний политик практически не затронул вопросы внешней политики, подчеркнув, что США при его администрации «укрепили союзы по всему миру».

Байден вступил в должность президента США 20 января 2021 года. Новые выборы главы государства запланированы на 5 ноября 2024 года.