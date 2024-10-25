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Лев Мазараки: «Наша работа направлена на воспитание молодежи и формирование правильных ценностей»

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Сергей Пономарев (слева) и Валерий Бизяев провели мастер-класс в ставропольской школе №20.
Фото пресс-служба ГК Стилобат

В Ставрополе на спортивной площадке школы № 20 прошли сразу два мастер-класса. Во время первого из них титулованные спортсмены провели открытую тренировку по кикбоксингу, а второй был посвящен пляжному футболу и баскетболу.

Секретами мастерства с учениками МБОУ СОШ № 20 города Ставрополя поделились двукратный чемпион мира и Европы по кикбоксингу Сергей Пономарев, а также обладатель Кубка мира Валерий Бизяев.

Пономарев — заслуженный мастер спорта России по кикбоксингу, чемпион страны в дисциплинах «лайт-контакт» и «К1» (кэй ван). Бизяев — мастер спорта России международного класса, чемпион России и чемпион лиги Ural FC. Занимает десятое место в рейтинге лучших кикбоксеров мира в полутяжелом весе по версии BeyondKick.

Мероприятие состоялось в рамках программы развития и поддержки детско-юношеского спорта Федерации кикбоксинга России. В состав Высшего наблюдательного совета организации входит уроженец Ставрополя, председатель совета директоров Группы компаний «Стилобат» Лев Мазараки. Именно в этом городе он с 10 лет занимался кикбоксингом, состоял в сборной Ставропольского края, а позднее и организовал собственную секцию, ученики которой получали спортивные разряды и становились чемпионами города. В настоящее время Мазараки продолжает заниматься боевыми единоборствами, а также является спортивным меценатом.

По инициативе Льва Мазараки в мае 2023 года стартовала серия мастер-классов-открытых тренировок от ведущих спортсменов в ВУЗах Москвы и Санкт-Петербурга. Стратегической целью является инициирование создания секций кикбоксинга на базе ведущих вузов страны. Мероприятия с участием звездных бойцов с успехом прошли в МГИМО, Санкт-Петербургском горном университете, МГТУ им. Баумана, МАИ и других. В ходе мастер-классов своим опытом со студентами делились чемпионы мира и участники серии турниров по профессиональному кикбоксингу ФКР ПРО Владислав Туйнов, Ислам Муртазаев и Бейбулат Исаев, и другие.

В этот же день на спортивной площадке школы № 20 состоялся еще один мастер-класс для детей Ставрополя. Его провели главный тренер пляжного футбольного клуба «Локомотив» Илья Леонов и главный тренер входящего в структуру баскетбольного «Локомотива-Кубани» клуба «Локо-2010» Владислав Павленко.

Дети на мастер-классе в ставропольской школе №20.
Фото пресс-служба ГК Стилобат

Помимо Ильи Леонова, который также является спортивным директором ПФК «Локомотив», в мероприятии принял участие и президент клуба Виталий Погодин.

Со стороны баскетбольного клуба вместе с Владиславом Павленко мастер-класс провел президент и главный тренер «Локомотива-Кубани» Андрей Ведищев, который является уроженцем Ставрополя. С 2003 года он неизменно руководит одним из флагманов российского баскетбола, а с нынешнего сезона является и главным тренером основной команды.

— Мы оказываем системную поддержку спорту. Детско-юношеский и молодежный спорт — это фундамент для большого спорта. Именно в это время закладывается основа для профессионального развития наших спортсменов, которые выступают за учебные заведения, за страну и достигают побед. Наша работа направлена как на популяризацию зрелищных видов спорта как кикбоксинг и пляжный футбол, так и на поддержку национальных приоритетов в воспитании здоровой и активной молодежи, формировании правильных ценностей, — говорит Лев Мазараки.

На протяжении многих лет пляжный «Локомотив» активно участвует в развитии детского спорта и на постоянной основе проводит аналогичные занятия со школьниками в Ставрополе, Ростове-на-Дону, Ярославле, Балтийске (Калининградская область). Таким образом, ежегодно за сезон около 800 детей становятся участниками подобных проектов.

В нынешнем году Группа компаний «Стилобат», которую возглавляет Лев Мазараки, стала лауреатом спортивно-деловой премии «Чемпион» от Фонда Росконгресс в номинации «Перспектива» за развитие и популяризацию студенческого спорта — кикбоксинга и пляжного футбола.

Екатерина Снеткова

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