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Сегодня, 01:05

Кто родился 18 июля: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
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Актер Вин Дизель
Фото Global Look Press

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 18 июля.

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Вин Дизель

Вин Дизель — американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Родился 18 июля 1967 года в округе Аламида, Калифорния. Сегодня ему исполняется 57 лет. Мировой публике стал известен благодаря ролям в боевиках-блокбастерах «Форсаж», «Три икса», «Хроники Риддика», «Черная дыра».

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Нельсон Мандела

Нельсон Мандела — политический деятель. Родился 18 июля 1918 года в Мфезо, ЮАР. Был президентом Южно-Африканской Республики с 1994 по 1999 года, один из самых известных активистов в борьбе за права человека в период существования апартеида. 27 лет отсидел в тюрьме за свои идеи. Лауреат Нобелевской премии мира (1993 год). Умер политический деятель в 2013 году.

Нельсон Мандела
Фото Global Look Press

Кто еще родился 18 июля

  • Любовь Казарновская (1956) — советская и российская оперная певица (сопрано), профессор, общественный деятель;

  • Хантер Томпсон (1937 — 2005) — американский писатель и журналист, основатель гонзо-журналистики;

  • Евгений Евтушенко (1933 — 2017) — советский и российский поэт, прозаик, публицист, сценарист, кинорежиссер;

  • Ричард Тоттен Баттон (1929) — американский фигурист, двукратный олимпийский чемпион, телекомментатор;

  • Хьюм Кронин (1911 — 2003) — канадский актер кино и сценарист;

  • Андрей Громыко (1909 — 1989) — советский государственный деятель, дипломат, министр иностранных дел СССР;

  • Ольга Спесивцева (1895 — 1991) — русская балерина;

  • Анна Книппер (Тимирева) (1893 — 1975) — русская поэтесса, гражданская жена адмирала Колчака;

  • Джакомо Балла (1871 — 1958) — итальянский художник, один из основателей футуризма;

  • Хендрик Лоренц (1853 — 1928) — нидерландский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии по физике;

  • Полина Виардо (1821 — 1910) — французская оперная певица, педагог;

  • Уильям Теккерей (1811 — 1863) — английский сатирический писатель;

  • Роберт Гук (1635 — 1703) — английский ученый, естествоиспытатель и изобретатель.

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